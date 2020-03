Blackout di Google, servizi cloud di Microsoft presi d’assalto L’azienda di Mountain View ha sperimentato locali e temporanei disservizi in Gmail, Drive, YouTube, non legati però all’incremento di traffico post-coronavirus. Microsoft, intanto, registra incrementi su Teams, Windows Virtual Desktop e Power BI. Pubblicato il 30 marzo 2020 da Redazione

Il coronavirus continua a mostrare i propri effetti sull’online, sulla disponibilità dei servizi Web e cloud, attualmente appesantiti da un carico di traffico dati di molto superiore alla media in tutto il mondo. Dopo le recenti rassicurazioni sull’elasticità della propria infrastruttura, Google la scorsa settimana ha vissuto un paio di ore difficili, nelle quali valanghe di segnalazioni hanno denunciato il malfunzionamento di Gmail, Drive, YouTube ed Hangouts sulla costa orientale degli Stati Uniti .



Ma in questo caso, a detta dell’azienda, l’incremento dell’attività online conseguente al coronavirus non c’entra: si sarebbe trattato di semplice un problema di indirizzamento del traffico. “C’è stato un malfunzionamento in un router ad Atlanta, che ha impattato sul traffico indirizzato da quella regione”, ha fatto sapere Urs Hölzle, senior vice president technical infrastructure di Google, “Giusto per essere chiari: questo non è legato ai livelli di traffico o ad alcun genere di congestione, il nostro network non è impattato dal covid-19”.



Chi invece registra effetti da coronavirus, non necessariamente negativi, è Microsoft: molti suoi servizi, specie quelli “business”, sono stati presi d’assalto dopo l’attivazione di misure di coprifuoco e chiusure forzate anche negli Stati Uniti. Il che è un bene dal punto di vista della popolarità, e lascia ben pensare per un futuro post-emergenza in cui lo smart working avrà conquistato una maggiore e stabile diffusione. D’altra parte, per sostenere l’aumento di domanda, Microsoft ha dovuto in certi casi limitare selettivamente le prestazioni di alcuni servizi, con un meccanismo noto come throttling.



Nelle regioni geografiche in cui le misure di sicurezza sono entrate in vigore la settimana scorsa l’utilizzo dei servizi cloud è aumentato del 775%. L’azienda, inoltre, fa sapere che la piattaforma di collaborazione Teams ha raggiunto una media di 44 milioni di utenti giornalieri e che l’uso di Windows Virtual Desktop è più che triplicato. Il fatto che per Power BI l’utilizzo da parte di enti governativi sia aumentato del 42% da una settimana all’altra è un chiaro segno dell’accresciuto interesse per l’analisi dei dati (medici ed economici soprattutto, possiamo immaginare).



L’azienda ha spiegato che saranno attivate alcune “temporanee restrizioni” per ottenere il miglior possibile equilibrio tra le prestazioni offerte e l’esigenza di continuità dei servizi. Alcune di queste restrizioni riguardano, per esempio, limiti di utilizzo di risorse per le offerte gratuite e per alcune offerte in abbonamento (le quali possono comunque richiedere un update); limiti nella dimensione degli allegati e la modalità di sola lettura per gli appunti di OneNote su Teams; qualche riduzione della qualità video e qualche lentezza in più nel trasferimento dati con SharePoint; sul servizio di condivisione di video Microsoft Streams, l’assenza della timeline sui contenuti nuovi.



Sono piccole e temporeanee rinunce che gli utenti sopporteranno per il bene comune. “Momenti come questo ci ricordano che ciascuno di noi può dare un contributo”, ha dichiarato il Ceo, Satya Nadella. Microsoft ha recentemente chiarito che darà la priorità ai servizi che supportano il sistema sanitario e le organizzazioni impegnate a garantire sicurezza fisica ai cittadini: medici, personale di pronto intervento sanitario, forze dell’ordine, pompieri e via dicendo.