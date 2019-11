BorsadelCredito.it e Qonto insieme per i prestiti alle Pmi La fintech parigina e la piattaforma di P2P lending stringono un accordo per offrire un servizio integrato e costi agevolati a circa 30mila piccole e medie imprese e professionisti in Italia. Pubblicato il 15 novembre 2019 da Redazione

Un’alleanza fra Qonto e BorsadelCredito.it per i prestiti alle imprese. Prosegue con questo accordo l’avventura italiana di Qonto, società francese fondata a Parigi nel 2017 e da qualche mese presente anche nel nostro Paese con l’offerta di un conto corrente totalmente digitale e online, fruibile tramite Web e applicazione mobile, arricchito con funzioni di pagamento, trasferimento di denaro, contabilità, note spese e altro ancora. Il servizio è declinato in versione consumer e versione destinata alle imprese. Attualmente, su scala internazionale, la società conta 50mila clienti aziendali.

L’offerta indirizzata alle aziende, e in particolare alle Pmi e alle imprese individuali, ora si allarga nel campo del lending, con la proposta di una “soluzione alternativa alla banca tradizionale” per la richiesta di prestiti. Qonto e BorsadelCredito.it d’ora in poi forniscono un servizio integrato, definito come flessibile, rapido e personalizzabile, con l’obiettivo dichiarato di “sostenere la crescita di un bacino iniziale di oltre 30mila imprese”.

In Italia esiste una reale esigenza di accesso al credito per le piccole e medie imprese e per i professionisti. L’ultimo Osservatorio realizzato da PwC in collaborazione con NetConsulting Cube evidenzia una forte crescita della finanza tecnologica in Italia: nel 2018 si contano 199 fintech (+27% rispetto al 2017) con un fatturato di 266 milioni di euro (dato aggiornato al 2017). Secondo le stime di P2P lending Italia, all’interno del mercato delle fintech il segmento di quelle che offrono prestiti alle imprese è preponderante e in forte ascesa: nel secondo trimestre di quest’anno sono stati erogati 30 milioni di euro i nuovi prestiti, oltre il doppio (+133%) rispetto alla cifra del secondo trimestre 2018.

L’idea di Qonto e di BorsadelCredito.it è quella di offrire un servizio integrato, che garantisca ai clienti dell’una un accesso privilegiato ai servizi dell’altra, a costi agevolati. “Questa partnership rappresenta un importante passo nel percorso di Qonto”, commenta Mariano Spalletti, country manager per l’Italia, “perché ci permette di offrire ai nostri clienti un ulteriore servizio nell'ambito della gestione finanziaria d'impresa, a supporto del loro business. Siamo molto attenti e ricettivi rispetto alle richieste dei nostri clienti e la possibilità di ottenere dei finanziamenti si è confermata essere un'opzione importante per chi fa business. In particolare, tra i nostri clienti che vorrebbero delle feature aggiuntive, il 50% ha richiesto proprio il servizio di credito. Abbiamo scelto BorsadelCredito.it in quanto è uno dei protagonisti principali nel panorama italiano in ambito di digital lending e in quanto condividiamo i valori principali di semplicità, efficienza e trasparenza”.

In Italia il ricorso alle piattaforme digitali in ambito bancario e finanziario è in rapida crescita. Secondo la ricerca “European Digital Banking 2019” di Mastercard, attualmente già il 30% degli italiani si affida a istituti che operano esclusivamente via Web. In media, il 59% dei clienti di soluzioni bancarie digitali le utilizza almeno una volta ogni due settimane.