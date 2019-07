Broadcom potrebbe stupire ancora comprando Symantec Un’indiscrezione di Bloomberg riferisce di trattative avanzate tra il produttore di chip e la software house sinonimo di antivirus. Per Broadcom sarebbe l’ennesimo colpo, a un anno dall’acquisto di Ca Technologies. Pubblicato il 04 luglio 2019 da Valentina Bernocco

Scossone nel mercato del software: Symantec sta per essere venduta. O meglio starebbe, perché si tratta ancora di un’indiscrezione. Stando alle fonti di Bloomberg, il compratore è Broadcom, un colosso mondiale della produzione di chip e componenti infrastrutturali, nonché un colosso degli investimenti societari: in una manciata di anni ha comprato Brocade (nel 2015), ha tentato di incorporare Qualcomm (ma dopo molti tira e molla sul prezzo l’anno scorso la trattativa è stata interrotta da Donald Trump) e dodici mesi fa ha speso 18,9 miliardi di dollari per Ca Technologies (operazione che le ha permesso di allargare l’offerta di software).

Ora, a detta delle “persone a conoscenza dei fatti” con cui ha interloquito Bloomberg, Broadcom starebbe cercando un modo per “espandersi ulteriormente nel più profittevole business del software”. Non dovremo aspettare molto per parlare all’indicativo, perché le trattative sarebbero già in fase avanzata, “questione di settimane”, anche se nulla sarebbe stato deciso e l’affare “potrebbe sfumare”. Contattate dai giornalisti, le due aziende non hanno rilasciato commenti.

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, culminate lo scorso maggio con le dimissioni dell’amministratore delegato Greg Clark (sostituito ad interim), Symantec era e rimane un gigante del software per la sicurezza informatica. Fondata nel 1982 a Mountain View, la società è stata per oltre vent’anni un sinonimo di antivirus, ma ha progressivamente allargato la propria offerta con soluzioni di email security, data loss prevention, protezione del cloud e delle applicazioni Web, servizi di sicurezza gestiti e altro.

Sull’onda dei rialzi in Borsa seguiti alla notizia della possibile acquisizione (il titolo ha guadagnato oltre il 20%), Symantec ha raggiunto un valore di mercato di circa 13,7 miliardi di dollari. Diversi analisti hanno sottolineato l’impatto positivo dell’eventuale acquisizione sul business del compratore. “Symantec si inserirebbe perfettamente nell’offerta di Broadcom”, ha commentato un analista di Piper Jaffray, Harsh Kumar. Si ripeterebbe quanto già accaduto all’offerta di Ca Technologies, per cui l’inserimento sotto l’ombrello di Broadcom si è rivelato essere “un grande successo”.