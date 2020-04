Buone idee a raccolta per affrontare l’epidemia di covid-19 L’Università Campus Bio-Medico di Roma e Marzotto Venture Accelerator lanciano una “call for ideas” rivolta a startup, Pmi e singoli cittadini. Saranno selezionati i migliori progetti utili in ambito sanitario, produttivo e sociale. Pubblicato il 01 aprile 2020

Le buone idee, ancor prima dei mezzi materiali, diventano preziose in un momento di crisi come quello causato dal coronavirus. Lo si è già visto con il brevetto (open source) delle valvole che trasformano in respiratore una maschera da snorkeling e lo potremo vedere presto grazie alla “Covid-19 Challenge", iniziativa lanciata da Marzotto Venture Accelerator e Università Campus Bio-Medico di Roma: una “call for ideas”, come si suol dire, rivolta non soltanto alle startup ma anche a spin-off accademici della ricerca, alle piccole medie imprese e più in generale a chiunque, azienda o singolo cittadino, abbia in mente un progetto utile per affrontare l’emergenza del covid-19.

Le soluzioni, spiegano gli ideatori dell’iniziativa, dovranno poter “supportare concretamente il sistema Italia nella risposta alle pandemie”, sia nella fase di iniziale contenimento, sia nell’emergenza vera e propria, sia nella gestione (sanitaria, economica, sociale) della fase post-emergenziale e nella prevenzione di future epidemia. L’obiettivo è dunque non solo quello di fronteggiare l’emergenza attuale ma anche quello di attrezzarsi affrontare il futuro con maggiori mezzi e preparazione. E non si pensa solo all’ambito medico: i progetti dovranno utilizzare la tecnologia a beneficio del sistema sanitario, di quello produttivo o della qualità delle vita delle persone.

L’iniziativa segna il debutto della prima Open Innovation Academy sviluppata in Italia da un ateneo, il Campus Bio-Medico di Roma, con un fondo di venture capital. “Bisogna agire in fretta”, ha dichiarato Andrea Rossi, direttore generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, “movimentando tutte le energie creative di cui dispone il nostro Paese. Le startup, i ricercatori e le migliori forze innovative italiane potranno contare su un fast-track abilitante di accesso a risorse finanziarie e supporto tecnologico, che consentirà di scalare velocemente le fasi di sviluppo di prodotti e processi utili a far fronte alle inedite e complesse esigenze imposte dalla pandemia”.

Marzotto Venture Accelerator metterà a disposizione dei progetti selezionati fino a 5 milioni di euro in servizi e finanziamenti. Per presentare la propria idea è necessario registrarsi sul sito http://www.marzottoventure.com/covid-19challenge/ entro il 30 aprile 2020; per accelerare i tempi, le proposte verranno valutate secondo una procedura a sportello e, se ritenute meritevoli, accederanno immediatamente alle agevolazioni previste.