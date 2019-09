C’è più tempo per Exchange Server 2010, ma c’è anche l’inghippo Microsoft ha deciso di posticipare l’interruzione del supporto: non più il 14 gennaio, ma il 13 ottobre 2020. Ma il supporto a Windows Server 2008 ed RT, usati da questa versione di Exchange Server, finirà a gennaio. Pubblicato il 17 settembre 2019 da Redazione

C’è ancora tempo per dire addio a Microsoft Exchange Server 2010, circa un anno a volersela prendere davvero comoda: l’interruzione del supporto a questa versione del software di rete (usato dalle aziende soprattutto per la gestione della posta elettronica) non arriverà più il 14 gennaio bensì il 13 ottobre 2020. La società di Redmond ha deciso di concedere più tempo ai clienti ancora legati a questa versione e, conseguentemente, bisognosi di patch e aggiornamenti di sicurezza. Troppe, infatti, le aziende che al giorno d’oggi ancora impiegano Exchange Server 2010.

Allo scadere del supporto, Microsoft non fornirà più assistenza tecnica per eventuali problemi, né correzioni dei bug (che possono influire su stabilità e funzionamento del server), né patch di sicurezza, né aggiornamenti del fuso orario.

Il software di rete sarà dunque supportato fino al 13 di ottobre dell’anno prossimo, la stessa data in cui si interromperà il supporto per Office 2010 e SharePoint Server 2010. C’è però almeno una buona ragione per non indugiare: per Windows Server 2008 e Windows Server 2008 RT, due dei sistemi operativi su cui Exchange Server 2010 può essere eseguito, la fine del supporto scatterà il 14 gennaio. Quindi, se anche fra gennaio e ottobre si potranno ancora ricevere patch e aggiornamenti per Exchange Server 2010, chi avesse in uso la versione 2008 del sistema operativo sarebbe comunque esposto a potenziali rischi. Il problema è risolvibile adottando Windows Server 2012 (supportato fino a ottobre 2023 e compatibile con Exchange Server 2010 ), ma a quel punto avrebbe senso aggiornare anche Exchange Server a versioni più nuove.

Come si fa l’upgrade? Innanzitutto, non è possibile passare direttamente dalla versione on-premise di Exchange Server 2010 a Exchange Server 2019, ma è necessario transitare da Exchange 2013 o 2016. In alternativa (ed è la scelta consigliata da Microsoft, che naturalmente incoraggia l’opzione cloud), è possibile eseguire la migrazione completa a Office 365 e ad Exchange Online. Per gli interessati a migrare nel cloud, l’azienda mette a disposizione una serie di servizi di supporto chiamati Fast Track. Lo schema qui di seguito illustra le possibili strade da imboccare per l’upgrade.