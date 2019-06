Capgemini va a caccia di talenti (giovani o esperti) In Italia la società di consulenza e servizi IT ha aperto una campagna di recruiting massiccia, cercando un migliaio di nuovi collaboratori. Pubblicato il 26 giugno 2019 da Redazione

Ingegneri informatici, sviluppatori software, esperti di Erp, di cloud computing, di analisi dei dati, e altro ancora: diversi ruoli professionali sono richiesti in Capgemini. La società di consulenza e servizi It ha aperto una campagna di recruiting massiccia, che la porterà a ingrandirsi con circa un migliaio di nuovi collaboratori ricercati nella sola Italia.

Una metà circa della posizioni vacanti sarà occupata da quelli che va molto di moda definire come “giovani talenti”, e che nel caso di Capgemini dovranno avere una “grande passione per i temi del digitale e delle nuove tecnologie” e una “spiccata propensione per il lavoro di squadra”. Non si tratterà di collaborazioni usa e getta, dato che per questi ragazzi e ragazze sarà previsto “un percorso di inserimento e crescita professionale diversificato sulla base del potenziale e delle competenze”.

L’altra metà delle posizioni riguarda figure professionali più esperte. Le competenze ricercate spaziano dal cloud all’intelligenza artificiale, dall’analisi dei dati al marketing digitale, dalla cybersicurezza alla digitalizzazione della manifattura, e ancora si concentrano su segmenti verticali come Financial Services, Manufacturing & Automotive, Consumer Products & Retail, Energy & Utilities, Telco & Media e Pubblica Amministrazione.