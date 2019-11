Cedacri si allarga nell’outsourcing per la finanza con Cad IT Una nuova acquisizione segue di quattro mesi quella di Oasi. In Italia Cad IT è il principale fornitore di servizi IT in outsourcing per banche e istituti finanziari, industria e Pubblica Amministrazione. Pubblicato il 22 novembre 2019 da Redazione

Si ingrandisce Cedacri, uno tra i principali fornitori italiani di servizi It e software per le banche e le istituzioni finanziarie: l’azienda ha annunciato di aver acquisito Cad IT, società specializzata in software applicativo e servizi per l’area finanza di istituti bancari, Pubblica Amministrazione e industria. L’annuncio era stato dato a giugno, ma solo ora l’operazione è stata finalizzata mediante l’acquisizione di della controllante Quarantacinque Spa, proprietaria dell’88% delle quote di Cad IT.

Per Cedacri si tratta della seconda acquisizione in due anni, cioè dall’ingresso del fondo Fsi, che a fine 2017 ha comprato il 27% della società (il restante 73% è detenuto da 14 tra le principali banche clienti). Quattro mesi fa Cedacri ha chiuso l’acquisto di Oasi, un fornitore di soluzioni e servizi IT per l’antiriciclaggio e le segnalazioni di vigilanza.

La nuova operazione permette ora al compratore di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato dell’IT outsourcing nell’area finanza. In questo mercato, infatti, Cad IT detiene il 90% di share in Italia e può vantare una presenza anche in altri Paesi europei. Nei tre settori coperti, cioè banche e finanza, PA e industria, il valore degli asset gestiti dal fornitore IT per i propri clienti ammonta a 1.500 miliardi di euro, mentre gli utenti finali degli applicativi di Cad IT sono circa 200mila.