Ces 2021: addio Las Vegas, sarà tutto in digitale I timori legati alla salute e alla sicurezza per il Covid-19 hanno spinto la Consumer Technology Association, ente organizzatore dell’importante fiera, a realizzare un evento totalmente online. Pubblicato il 30 luglio 2020 da Redazione

La Consumer Technology Association (Cta), ente che organizza il Ces, “sta reinventando il modo in cui mettere in contatto espositori, clienti, thought leader e media di tutto il mondo, dando priorità alla salute e alla sicurezza. Siamo entusiasti di annunciare che il Ces 2021 sarà un'esperienza completamente digitale. Abbiamo in programma di tornare a Las Vegas per l’edizione 2022, combinando quanto c’è di meglio tra il ‘fisico’ e il digitale”. Così si legge nel comunicato pubblicato sul sito.

Per oltre cinquant’anni il Ces è stato il palcoscenico globale per l'innovazione e anche l’edizione 2021 continuerà a esserlo, anche se in una forma diversa, ovvero attraverso una piattaforma digitale per lanciare prodotti, interagire con marchi globali e definire il futuro del settore tecnologico. “Con le crescenti preoccupazioni per la salute a causa della diffusione a livello globale del Covid-19, non è possibile, all'inizio di gennaio 2021, riunire a Las Vegas decine di migliaia di persone, garantendo nel contempo la sicurezza”, è quanto afferma Cta.

Il Ces 2021, interamente digitale, consentirà comunque a tutta la comunità tecnologica di condividere idee in modo sicuro e di presentare i prodotti. E si potrà partecipare da qualunque parte del mondo, senza spostarsi. Gli appuntamenti “tradizionali” non mancano: dai keynote alle conferenze, fino alle vetrine di prodotto e alle riunioni in videoconferenza.