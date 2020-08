Chat da Messenger con il nuovo plug-in per siti aziendali Per contattare un’azienda tramite il noto servizio di messaggistica non è più necessario accedere con un account Facebook: ora è disponibile l’opzione “continua come ospite”. Pubblicato il 05 agosto 2020 da Redazione

L’utilizzo di Messenger sta diventando più semplice sia per le aziende sia per gli utenti. A novembre 2017 Facebook ha lanciato per la prima volta un plug-in che consentiva ai clienti di contattare un’azienda, tramite il suo sito web, utilizzando il servizio di messaggistica, ma accedendo con Facebook.

Il plug-in aggiornato consentirà ai clienti di parlare con le aziende senza effettuare l'accesso, afferma Facebook. Sarà invece disponibile l'opzione "continua come ospite". Le aziende saranno comunque in grado di utilizzare gli stessi strumenti per gestire le loro conversazioni con gli utenti online, indipendentemente dal fatto che abbiano effettuato o meno l'accesso a Facebook.

Sebbene il plug-in di Facebook abbia il vantaggio di essere legato al più grande social network, dove oggi molte aziende gestiscono la propria pagina per raggiungere i clienti, ha parecchi concorrenti, grandi e piccoli, tra i quali HubSpot, Intercom, Live Chat, Zendesk, Zoho. Queste soluzioni spesso offrono maggiori integrazioni con altri servizi che l'azienda potrebbe utilizzare, come il Crm, analytics, software per l’help desk, strumenti per la lead generation e le vendite.

Facebook ha spiegato che le aziende possono scegliere di installare il plug-in autonomamente, oppure avvalersi di partner come WooCommerce, ManyChat e Haravan.