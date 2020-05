Che cosa fare in caso di smarrimento o furto dello smartphone Perdere lo smartphone può rappresentare un danno economico, ma il costo del dispositivo potrebbe non essere l’unico prezzo da dover pagare. IctBusiness ospita il parere di Amer Owaida, content writer della Eset Security Community. Pubblicato il 03 maggio 2020 da Amer Owaida

Dai dati relativi al 2018 analizzati da uno studio Prey, emerge che il 69% degli intervistati ha dichiarato di aver smarrito il proprio dispositivo mobile, mentre il 31% ha affermato di averne subito il furto. Considerato che gli smartphone sono diventati il fulcro delle nostre identità digitali, e che attraverso i nostri dispositivi controlliamo le e-mail, rimaniamo connessi ai social media, gestiamo l’agenda ed effettuiamo transazioni, perderli è un evento decisamente grave. In sostanza, questi dispositivi contengono un bagaglio virtuale di informazioni personali sensibili di cui mani sbagliate potrebbero approfittare.

La messa in sicurezza del dispositivo dovrebbe iniziare da subito, quindi quali sono i passi da compiere prima e dopo la sparizione del telefono?

Eseguire il backup del telefono, memorizzare i dati in un luogo sicuro

Questo primo passo è fin troppo scontato, ma se non lo avete ancora fatto dovreste porre rimedio il prima possibile. Le modalità operative sono diverse, ne abbiamo parlato in dettaglio nel post le opzioni di backup per gli smartphone. In poche parole, è possibile creare un backup locale che includa tutto il necessario, come contatti, messaggi e foto sul proprio computer.

Gestendo questa operazione una volta al mese probabilmente ci risparmieremo dei gran mal di testa. In alternativa è possibile attivare la funzione di auto-backup sul telefono che farà sì che l’archiviazione in cloud venga eseguita con regolarità, oppure si può scegliere di effettuare il backup dei file in cloud manualmente. Per essere sicuri: la scelta migliore è fare entrambe le cose e fare più copie; in caso il computer si guasti o i file vengano accidentalmente cancellati. L'opzione cloud è anche conveniente, perché in caso di furto del telefono, ci dà modo di impostare facilmente un nuovo telefono utilizzando i dati memorizzati.

Bloccare lo smartphone come Fort Knox

Al giorno d'oggi, gli smartphone offrono una gran varietà di sistemi per renderli inaccessibili. L'opzione migliore è la combinazione di una password forte e di un blocco biometrico, come ad esempio un'impronta digitale.

La biometria aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, che di certo non guasta. Per quanto riguarda la password, non limitatevi a scegliere l'opzione predefinita: rendetela più complessa. Alcuni sistemi permettono di aumentare la lunghezza del codice di accesso, mentre altri danno la possibilità di scegliere un codice alfanumerico. Più la password è complicata, più è difficile per un ladro decifrarla

.

Trova il mio telefono

Nella maggior parte dei dispositivi, indipendentemente dal sistema operativo e dalla marca, è installata l'opzione "trova il mio telefono".

Gli iPhone la chiamano curiosamente Find My app, Samsung dispone di Find My Mobile e i dispositivi Android in generale forniscono Find My Device. Tutti necessitano di essere abilitati per funzionare, naturalmente. Quindi se non l'avete ancora fatto, sapete cosa dovete fare. Indipendentemente dal marchio utilizzato, non potremo mai sottolinearlo abbastanza: dovreste attivare questa opzione che non solo è d’ausilio per trovare il proprio dispositivo ma di solito include anche diverse funzioni di sicurezza. È possibile accedere al servizio associato via internet e selezionare le funzioni utili dal menu. Se avete appena smarrito il telefono, potete scegliere l'opzione della suoneria. In questo modo il telefono emetterà un suono, in modo che possiate sentirlo se vi trovate nelle vicinanze. Se non avete messo al sicuro il dispositivo in modo appropriato, potete far visualizzare un messaggio sullo schermo di blocco sperando che lo legga un buon samaritano disposto a restituire il telefono. Infine, c’è la possibilità “estrema” di cancellare tutti i dati presenti sul proprio dispositivo da remoto. Scegliendo questa opzione non sarete più in grado di rintracciare il vostro telefono, quindi attuatela solo come ultima risorsa. Il telefono sarà perso ma, quantomeno, i vostri dati personali non saranno nelle mani di possibili malintenzionati.

Anche gli antivirus includono spesso funzionalità di blocco, localizzazione e cancellazione da remoto. Se siete certi che non ritroverete mai più il vostro dispositivo, contattate il vostro operatore e segnalate che il vostro telefono è stato perso o rubato, disattiveranno la vostra SIM, in modo che non venga utilizzato in modo improprio. Se il vostro telefono è assicurato, potete anche presentare un reclamo assicurativo e, si spera, che il rimborso copra almeno una parte delle vostre perdite.

In conclusione, meglio prevenire

Pianificare in anticipo può evitarci molti problemi in caso di smarrimento dello smartphone.

Riassumendo: mettete in sicurezza il vostro telefono, eseguite il backup di tutti i dati e impostate la funzione "trova il mio telefono". In caso di furto o smarrimento, potrete almeno essere certi di aver fatto tutto il possibile per metterlo al sicuro e facilitarne la restituzione.