Check Point e Cisco insieme per la sicurezza su Sd-Wan Le due aziende collaborano per garantire le prestazioni e la sicurezza delle applicazioni aziendali e in-cloud su Internet e Wan, semplificando le implementazioni e riducendo i costi. Pubblicato il 25 agosto 2020 da Redazione

Cisco e Check Point hanno unito le forze per garantire le prestazioni e la sicurezza delle applicazioni aziendali e in-cloud su Internet e Wan. Cisco Software-Defined Wan (Sd-Wan) porta la gestione, le prestazioni e l'affidabilità di livello enterprise anche alle filiali, ottimizzando la connettività a banda larga e i collegamenti privati alle applicazioni che risiedono nei data center, semplificando e centralizzando al contempo la gestione della rete.

Il collegamento diretto al cloud tramite un Local Internet Breakout riduce la latenza e migliora l'esperienza complessiva dell'utente. Tuttavia, poiché il traffico cloud viene scaricato dalla Wan privata alle connessioni Internet locali, le filiali diventano soggette agli attacchi informatici. CloudGuard Connect e CloudGuard Edge di Check Point garantiscono la prevenzione dalle minacce per proteggere le aziende, le loro filiali e i lavoratori da remoto dagli attacchi informatici avanzati di quinta generazione.

Le filiali e gli uffici da remoto possono beneficiare della connettività ottimizzata offerta da Cisco Sd-Wan, mentre Check Point CloudGuard Connect mette in campo la prevenzione avanzata delle minacce come servizio in hosting cloud, proteggendo la rete e i loro utenti da minacce note e sconosciute. Gli amministratori di rete possono facilmente monitorare e gestire questi siti a livello centrale con la console Cisco vManage.