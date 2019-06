Chromium avanza: ora Edge si può usare sui Windows d’annata Microsoft ha pubblicato le versioni beta del browser per sistema operativo Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1, disponibili nel canale “Canary” e ancora incomplete. Pubblicato il 20 giugno 2019 da Redazione

Chromium, la tecnologia con cui Microsoft sta aggiornando il proprio browser Edge per renderlo compatibile con vecchie versioni di Windows, fa progressi: da Redmond è giunto l’annuncio della disponibilità delle build provvisorie, di test, per i computer basati su sistema operativo Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Aspettiamoci continue modifiche, dato che queste build rientrano nel canale Canary del programma Edge Insider, cioè quello aggiornato su base giornaliera.

Microsoft ha però già fatto sapere che “presto” queste build saranno aggiunte anche al canale Developer, che viene aggiornato settimanalmente, mentre è vagamente nei progetti ma senza una tempistica il rilascio di una versione di Edge basata su Chromium per sistema operativo Linux. La strategia è chiara: permettere a un browser inizialmente pensato per le release più nuove di Windows di allargarsi anche su sistemi operativi meno recenti e su quelli della concorrenza.

“Edge”, scrive l’azienda, “avrà la medesima piattaforma sempre aggiornata e gli stessi strumenti di sviluppo su tutte le versioni di Windows e MacOS. Questo ridurrà i problemi degli sviluppatori sul Web e garantirà che tutti gli utenti Windows dispongano delle più recenti opzioni di browser”.

Mettendo le mani avanti, Microsoft ha spiegato che si tratta di versioni in via di sviluppo (letteralmente) e dunque ancora incomplete. Mancano, infatti, sia il supporto alla modalità scusa, Dark Mode, sia quello al single-sign-on con Azure Active Directory, ma entrambi saranno aggiunti in un prossimo aggiornamento. Nel frattempo, la società di Redmond avrà presumibilmente fatto tesoro delle segnalazioni inviate dagli utenti del programma Edge Insider, intervenendo su eventuali problemi e migliorando gli aspetti migliorabili. Per inoltrare una segnalazione è sufficiente cliccare sul tasto “Send feedback”.