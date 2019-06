Cinque nuove workstation da Lenovo: arrivano le Thinkpad Serie P I modelli P53 e P73 montano schede grafiche Nvidia Quadro Rtx 5000 con core Rt e Tensor per supportare il ray tracing e accelerazione basata su intelligenza artificiale. Si parte da 1.749 euro più Iva, ma per le varianti più economiche (P43s e P53s) ne bastano 1.400. Pubblicato il 11 giugno 2019 da Redazione

Potenza di calcolo e portabilità: sono questi due i fattori chiave su cui ha deciso di puntare Lenovo nello sviluppo della nuova generazione di workstation Thinkpad Serie P. L’azienda ha presentato cinque modelli: Thinkpad P73, Thinkpad P53, Thinkpad P1 Gen 2 e ThinkPad P43s e P53s. La versione più performante è la P53, con schermo touch Oled da 15 pollici con risoluzione massima 4K, possibilità di scegliere tra processori Intel Core o Xeon (fino al Xeon E-2276m con sei core e 12 thread e 4,4 GHz di frequenza in Turbo Boost) e scheda grafica discreta Nvidia Quadro Rtx 5000 con core Rt e Tensor, che offrono tracciamento della luce e delle ombre in tempo reale e accelerazione basata su intelligenza artificiale. Lo spazio di archiviazione può toccare i 6 TB, mentre la memoria massima disponibile è di 128 GB.

Lenovo ha massimizzato inoltre la portabilità della workstation con una nuova batteria più piccola del 35 per cento. Thinkpad P53 sarà disponibile in Italia a luglio 2019 a 1.749 euro più Iva. La versione con scheda video Nvidia Quadro Rtx 5000 sarà invece proposta a partire da 3.899 euro, Iva esclusa.

Con un peso di 1,7 chili e uno spessore di 17,2 millimetri, ThinkPad P1 Gen 2 offre la giusta combinazione fra design e prestazioni, mettendo a disposizione come opzioni le Gpu Nvidia Quadro Turing T1000 e T2000, processori Intel Xeon o Core di nona generazione, schermo touch Oled 4K con Hdr Dolby Vision e finitura in fibra di carbonio. La workstation può sostenere le applicazioni Cad più impegnative e fornisce supporti di storage capienti per l’acquisizione massiva di dati e la riproduzione in tempo reale. ThinkPad P1 Gen 2 arriverà a luglio a partire da 1.999 euro più Iva.

È invece decisamente più ingombrante il modello Thinkpad P73: il display da 17 pollici Uhd Dolby Vision 4K è supportato da processori Intel Xeon e Core da scheda grafica Nvidia Quadro Rtx. Lenovo ha cercato di bilanciare il peso maggiore del device con un adattatore di alimentazione più leggero del 35 per cento rispetto alla generazione precedente. Thinkpad P73 sarà disponibile in Italia a settembre a 2.199, Iva esclusa.

Infine, l’azienda cinese offre anche le varianti Thinkpad P53s e P43s (unica workstation da 14 pollici nel portfolio di Lenovo), caratterizzate da un prezzo d’ingresso inferiore. La Gpu Nvidia Quadro si affianca ai processori Intel Core per applicazioni come Autocad, Revit e Solidworks. Thinkpad P53s e Thinkpad P43s saranno disponibili in Italia a luglio a partire da 1.409 euro più Iva.