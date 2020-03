Cisco allarga lo smart working sicuro (senza costi aggiuntivi) Per aiutare le aziende alle prese con l’emergenza del coronavirus, Cisco ha aggiunto alcune possibilità di upgrade gratuito in tre soluzioni di sicurezza, cioè Umbrella, Duo Security e AnyConnect Secure Mobility Client. Pubblicato il 12 marzo 2020 da Redazione

Mai come di questi tempi di coronavirus si parla di smart working, e chissà che una volta passata l’emergenza gli strumenti utili per lavorare da remoto, in modo flessibile e produttivo, non riescano a mettere radici anche nelle aziende che finora li avevano utilizzati poco o niente. Cisco è uno tra i player inseriti in questo mercato attraverso la propria piattaforma di videoconferenza e collaborazione Webex, ma anche con soluzioni volte a potenziare la sicurezza del lavoro a distanza.

Per tre di queste soluzioni la società ha deciso di offrire degli upgrade gratuiti, similmente a quanto già fatto con la creazione di offerte gratuite di utilizzo di Webex. La prima delle soluzioni in questione è Cisco Umbrella, un servizio cloud per la difesa dai siti Web dannosi, facilmente integrabile nelle reti software-defined che impiegano apparati Cisco. Qui debutta una nuova offerta che permette ai vecchi clienti di aumentare il numero di utenti senza costi aggiuntivi, e a quelli nuovi di accedere a una licenza gratuita.

Altra nuova offerta è comparsa in Duo Security, una tecnologia per l’autenticazione a due fattori (frutto di un’acquisizione fatta da Cisco nel 2018), che verifica l’identità di chi effettua un login e l’affidabilità di un dispositivo prima di consentire l’accesso alle applicazioni. Similmente a quanto deciso per Cisco Umbrella, anche per Duo Security i clienti attuali possono aumentare il numero di utenti senza costi aggiuntivi, mentre i nuovi clienti possono accedere a una licenza gratuita.

La terza soluzione è AnyConnect Secure Mobility Client, un servizio alternativo alla Vpn classica, utile per proteggere le connessioni alla rete aziendale di computer portatili e dispositivi mobili di utenti fuori sede. Anche in questo caso, i vecchi clienti possono ampliare gratuitamente il numero di utenti supportati, mentre i nuovi possono sfruttare una licenza gratuita. L’offerta sarà disponibile fino al 1° luglio 2020.