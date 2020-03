Cisco pensa alle piccole imprese con prodotti e app su misura La nuova offerta pensata per le piccole aziende include un’applicazione per la gestione delle reti, access point e smart camera Meraki, prodotti in bundle e una modalità di acquisto rapido tramite partner. Pubblicato il 05 marzo 2020 da Redazione

La stessa tecnologia originariamente progettata le organizzazioni Fortune 100 ora è anche a disposizione delle piccole imprese, ma attraverso modalità di accesso e fruizione a loro dedicate. Questa la strategia perseguita da Cisco nell’annunciare una nuova offerta cloud pensata in modo specifico alle piccole aziende e comprensiva di applicazioni per la gestione delle reti, di access point e smart camera della gamma Meraki e di pacchetti di soluzioni, nonché di nuove modalità di acquisto rapido.

La nuova Cisco Business Wireless Mobile App aiuta a configurare e gestire le reti IT aziendali tramite smartphone Android e iPhone, dunque anche da remoto. Per quanto riguarda l’hardware, nell’offerta debutta la gamma degli access point Wi-Fi 6 Meraki rivolta alle piccole imprese: si caratterizza per la particolare semplicità di gestione (tramite cloud) ma anche per l’affidabilità e la scalabilità.

A marchio Meraki sono anche le telecamere Smart Camera con lente fisheye che cattura con lo sguardo un intero locale, utilizzabili però anche outdoor. Fra le caratteristiche sottolineate da Cisco ci sono l’alta qualità della ripresa video, la connettività wireless, la capacità di storage interno e le funzioni di analytics integrate: elementi che, volendo, evitando di dover trasferire il materiale acquisito verso un data center per archiviarlo o analizzarlo.

Cisco propone, inoltre, una serie di nuovi pacchetti d’offerta dedicati alle piccole imprese: soluzioni in bundle che si concentrano su “aree tecnologiche chiave per supportare le aziende in rapida crescita”, con la promessa di aiutarle anche a contenere i costi e le complessità. Altra novità riguarda le modalità di vendita: sul sito Cisco.com debutta un pulsante che collega direttamente la pagina ai siti dei partner di canale. Debuttano, inoltre, tra le modalità di supporto (tecnico e di vendita) una funzione di live chat disponibile e una di “call back”, grazie alla quale si viene richiamati entro 15 minuti dalla richiesta.