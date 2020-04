Cisco SecureX: una piattaforma di sicurezza cloud senza complessità Disponibile da giugno con tutti i prodotti Cisco Security, questa soluzione semplifica l’esperienza d’utilizzo, offre visibilità unificata, identifica le minacce sconosciute e automatizza i flussi di lavoro. Pubblicato il 16 aprile 2020 da Redazione

La gestione della sicurezza aziendale è un tema complesso, a volte reso ancora più complicati dagli strumenti cha le aziende mettono a disposizione. Cisco ha messo a punto una soluzione pensata per semplificare in modo radicale l’esperienza di utilizzo, unificandola per tutte le soluzioni Cisco Security e per l’infrastruttura di sicurezza esistente. La piattaforma cloud SecureX garantisce piena visibilità su tutto il portfolio di sicurezza, fornisce analisi approfondite e automatizza i flussi di lavoro. Questo consente anche di velocizzare le attività di rilevamento e risposta alle minacce.

La soluzione offre visibilità unificata, identifica le minacce sconosciute e automatizza i flussi di lavoro con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza di reti, endpoint, cloud e applicazioni. Cisco SecureX, che sarà disponibile a giugno, è inclusa in tutti i prodotti Cisco Security e fornisce tra l’altro una nuova funzionalità gestita di “threat hunting” che sfrutta l’intelligence di Cisco Talos.

“Il settore è stato sommerso da migliaia di prodotti che avrebbero dovuto aiutare i clienti, ma che al contrario hanno creato ambienti ingestibili fatti di soluzioni non interoperabili, creando così lacune nelle strategie di sicurezza delle aziende”, ha dichiarato Gee Rittenhouse, senior vice president e general manager del Security Business Group di Cisco. “Oltre ai criminali informatici, anche la complessità è diventata un altro rischio che i team di sicurezza devono affrontare e superare. Cisco SecureX rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui i clienti sperimentano la sicurezza, eliminando la complessità e fornendo una visione unificata sullo stato dei servizi di sicurezza e degli alert dei clienti. In questo modo, i team di sicurezza possono gestire le risorse in maniera più efficiente e rappresentare un fattore abilitante della trasformazione digitale”.