Cloud a portata di Pmi con l’all-flash di Netapp L’array entry-level Aff C190 offre tutte le funzionalità enterprise del sistema operativo Ontap per le aziende più piccole. È possibile fare il tiering e il backup dei dati sulla nuvola dei principali operatori. Pubblicato il 13 giugno 2019 da Redazione

È pensato per soddisfare i bisogni delle piccole e medie imprese il nuovo array all-flash Aff C190 di Netapp. La soluzione entry-level sviluppata dal vendor offre, in uno chassis con ingombro pari a 2U, funzionalità e specifiche come dual controller active-active, supporto fino a 24 drive a stato solido da 960 GB, quattro porte 12Gb/6Gb Sas, ingresso Usb, una porta 1GbE per la gestione e compatibilità con i più comuni protocolli di rete come Fcoe, Smb ed Nfs. Il tutto è governato dal sistema operativo Ontap, che dà accesso a servizi di gestione di classe enterprise, supporto per ambienti di cloud ibrido e altre tecnologie proprietarie di Netapp, come quelle di data reduction. Secondo l’azienda, il nuovo array permette ai partner di canale di espandere in autonomia la propria quota di mercato, aiutando le realtà più piccole a modernizzare la propria infrastruttura It come parte di una strategia data fabric.

Il setup iniziale del C190 è veloce e la soluzione integra dei flussi precostituiti per applicazioni di business molto comuni, come Oracle, Microsoft Sql, Mysql, MongoDb, Vmware e altre. Il dispositivo supporta archiviazione di file e blocchi all’interno dello stesso sistema. Anche in questa proposta di Netapp il cloud gioca un ruolo fondamentale: i clienti possono effettuare il tiering sulla nuvola a fini di backup o di archiviazione di dati freddi per ridurre l’impatto sull’infrastruttura on-premise.

L’array è compatibile con tutti i maggiori ambienti di cloud pubblico: Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure, Ibm e Alibaba. L’array all-flash Aff C190 è già disponibile presso i partner di canale di Netapp.