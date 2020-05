Come ha fatto Internet a reggere l'esplosione di traffico durante la pandemia Todd Kiehn, Vp of product management di Gtt, spiega in che modo i fornitori globali di servizi Internet, una dozzina in tutto il mondo, hanno collaborato per aumentare la capacità di Internet e soddisfare domanda crescente durante la pandemia di Coronavirus. Pubblicato il 21 maggio 2020 da Redazione

Con la comparsa del Coronavirus, Internet è diventato ancora più essenziale come mezzo per aiutare le persone a restare connesse, permettendo a tutti noi di superare il distanziamento fisico, condividere istantaneamente le informazioni e continuare a collaborare. In tutto il mondo Internet abilita applicazioni indispensabili, tra cui il telelavoro, l'apprendimento a distanza, la telemedicina, le video chat, lo streaming e giochi a distanza, che ci hanno aiutato ad adattarci ad un nuovo stile di vita di confinati tra le mura domestiche.

L'incremento massiccio delle interazioni online durante questa pandemia non ha precedenti rispetto ai tassi di crescita degli ultimi decenni. Noi di Gtt, che siamo tra i pochi operatori che operano su scala mondiale e che possiediamo e gestiamo una rete internet globale Tier1, dall'inizio della pandemia abbiamo rilevato un aumento di circa il 30% del traffico totale attraverso la nostra rete Internet. Questo tasso di crescita si verifica generalmente nel corso di un anno intero, piuttosto che in poche settimane. Gli operatori di rete sono preparati a gestire incrementi straordinari del traffico, ma per comprendere meglio come ciò accade su scala mondiale è utile capire come funziona Internet a livello globale.

Todd Kiehn, Vp of product management di Gtt

Progettato per resistere

L'Internet che ci collega al mondo è, di fatto, un insieme di reti connesse tra loro. Mentre esistono migliaia di provider di servizi Internet (Isp), c'è un gruppo ristretto di provider noti come reti "Tier 1" che gestiscono la maggior parte del traffico. Questi fornitori Tier 1 si scambiano traffico attraverso gli oceani e i continenti per mantenere le organizzazioni, le persone e le applicazioni connesse in ogni angolo del mondo.

Le reti Tier 1, di enormi dimensioni e ad alta capacità, si connettono tra loro attraverso accordi privati di "peering" per costituire la rete di base che poi gli altri provider utilizzano per connettere le nostre case e i dispositivi mobili alle applicazioni e all'abbondanza di contenuti presenti in rete. Le content delivery network (Cdn), i fornitori di servizi cloud (Csp) e altri Isp dipendono direttamente dai fornitori Tier 1 per gestire grandi volumi di traffico Internet in tutto il mondo. Molti di questi utenti dei servizi di transito IP (Internet Protocol) sono aziende molto conosciute che generano enormi quantità di transazioni o attività online, come acquisti e-commerce, giochi, servizi bancari, streaming e collaborazione online.

Con l'incremento del traffico Internet, la congestione sulle direttrici più importanti della rete può impattare direttamente sugli utenti finali, rallentando il caricamento di pagine web o riducendo la qualità delle applicazioni di videoconferenza. Un'attenta pianificazione della capacità è uno dei fattori chiave per prevenire e mitigare qualsiasi potenziale rischio di congestione. Le grandi reti sottostanti che veicolano gran parte di questo traffico sono progettate per essere estremamente resilienti e sono capaci di assorbire significativi aumenti e picchi di traffico. La dorsale Internet di Gtt, ad esempio, opera ad una capacità di utilizzo del 50% per garantire una scalabilità atta a soddisfare qualsiasi potenziale impennata dei requisiti di larghezza di banda dei grandi fornitori di contenuti Internet che si affidano a Gtt per trasportare il loro traffico Internet verso qualsiasi Internet address in tutto il mondo.

La collaborazione tra peer

All'inizio del lockdown dovuto alla pandemia, i gestori delle reti Tier 1, tra cui Gtt, hanno agito rapidamente per identificare e correggere eventuali colli di bottiglia e potenziare la capacità su tratte specifiche dove richiesto. Questo processo dinamico implica una stretta collaborazione tra i singoli peering partner, sia formalmente che in modo informale. Lavorando insieme, assicurano che i punti di interconnessione tra le reti degli Isp vengano potenziati per trasportare maggiori volumi di traffico. Questo avviene nei data center e negli altri centri di interscambio sicuri in cui le grandi reti Internet si incontrano “fisicamente”. I provider di servizi Internet aggiungono capacità in questi punti installando nuove terminazioni in fibra ottica e nuove schede sugli apparati di rete per garantire che le interconnessioni tra i network abbiano una portata sufficiente a supportare la crescente domanda. La gestione del traffico può essere eseguita da remoto, e viene realizzata quotidianamente dai centri operativi di rete di ciascun operatore. Per far tutto questo sono inoltre necessari sopralluoghi in loco da parte di team specializzati, per installare fibra, apparecchiature ed eseguire interventi di manutenzione.

Mantenere il mondo connesso

La comunità degli operatori di rete e degli Isp lavora insieme costantemente per mantenere Internet sempre operativo e fornire un servizio regolare. Gtt fa parte dell'Itw Global Leaders Forum, un insieme di operatori di rete e fornitori di servizi Internet che ha recentemente pubblicato una lettera aperta invitando i governi a riconoscere l'infrastruttura Ict, la fornitura di servizi Ict e i fornitori di servizi per le infrastrutture critiche come "servizi essenziali" durante questa pandemia.

L'infrastruttura di rete è fondamentale per garantire che le persone in tutto il mondo possano rimanere sempre in contatto, seppure a distanza. Attraverso la cooperazione tra tutti gli attori del settore delle telecomunicazioni, le dorsali Internet rimarranno perfettamente resilienti e continueranno a supportare la comunità, anche in questo periodo senza precedenti.