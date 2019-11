Commercialisti in anticipo sui tempi per l'invio dei corrispettivi Una nuova soluzione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia permette agli studi dei commercialisti di supportare i propri clienti con l’archiviazione e l’invio dei corrispettivi in forma elettronica, procedura che diventerà obbligatoria fra qualche mese. Pubblicato il 04 novembre 2019 da Redazione

Anche per i commercialisti, come per altre categorie professionali, la digitalizzazione crea opportunità di trasformazione del lavoro quotidiano e, a tendere, della professione. Ma, oltre a essere un’opportunità, la digitalizzazione a volte è anche un obbligo. Uno specialista di software per gli studi dei commercialisti, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, ha appena annunciato una soluzione anticipatoria utile per assecondare la normativa che impone ai commercianti al minuto e soggetti assimilati di inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. L’obbligatorietà entrerà in vigore, a scaglioni, per gli esercizi commerciali con un volume d’affari superiore ai 400mila euro.

Viste le diffuse difficoltà emerse tra i commercianti italiani ad adeguarsi alla nuova normativa, l’entrata in vigore dell’obbligo è stata rimandata di sei mesi, fino alla metà del 2020. Dunque è ora di muoversi, per chi non lo avesse ancora fatto. E con la soluzione Invio Dati Corrispettivi di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia i commercialisti possono supportare i propri clienti, permettendo loro di inviare i corrispettivi in forma elettronica.

Grazie alla digitalizzazione, alla semplificazione e all’automazione dei processi, sottolinea il vendor, sarà possibile assecondare esigenze del legislatore e quelle dei clienti allo stesso tempo. Il lavoro del commercialista, inoltre, può trarne benefici diretti. “Anche con questa soluzione si determina un nuovo passo verso l’evoluzione digitale che permette la crescita, la gestione e la salvaguardia del lavoro sia del commercialista sia della sua clientela”, ha commentato Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

La platea a cui si indirizza la nuova soluzione è ampia: stando al più recente report della Fondazione Nazionale Commercialisti, al 1° gennaio di quest’anno risultavano erano all’ordine nazionale della categoria oltre 118mila professionisti, per una media di uno ogni circa 510 abitanti.