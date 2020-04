Commvault e Netapp: più protetti gli ambienti di cloud ibrido Netapp Scale-out Data Protection (Sdp) si basa sul software Commvault Complete Backup and Recovery e supporta il recupero dei dati anche sui sistemi di storage ibridi. Pubblicato il 24 aprile 2020 da Redazione

Cloud ibrido non ti temo. Commvault ha annunciato la disponibilità di una soluzione dedicata alla piattaforma Netapp per supportare il recupero dei dati anche sui sistemi di storage ibridi. Netapp Scale-out Data Protection (Sdp) si basa sul software Commvault Complete Backup and Recovery, che gestisce le snapshot e le funzionalità di backup e disaster recovery. Grazie al nuovo prodotto, NetApp Hci, All-Flash-Fas e StorageGrid possono essere sfruttati insieme al software di Commvault per proteggere le applicazioni cloud in modo efficace.

Sfruttando la possibilità di eseguire snapshot di array e sistemi cloud e un set completo di applicazioni e API VM, le due aziende hanno semplificato il processo di protezione degli ambienti di cloud ibrido, garantendo RPO/RTO molto rapidi e affidabili.

"Quando si verificano tempi di inattività in un'organizzazione, accesso e ripristino dei dati critici, in particolare in un ambiente cloud, hanno un impatto grave sulla capacità di dare continuità alle operazioni di business e di soddisfare gli SLA", afferma Ranga Rajagopalan, Vice President Product Management di Commvault. "Siamo orgogliosi di poter integrare l'intero portfolio storage di NetApp per fornire una soluzione che soddisfi le aspettative attuali in termini di prestazioni, semplicità, scalabilità e costi, sia per implementazioni on-premise che nel cloud pubblico".

Commvault e NetApp sono partner da oltre 20 anni, e lavorano insieme per la protezione dei dati on-premise e nel cloud. Netapp Scale-out Data Protection è disponibile tramite Netapp e la sua rete di partner di canale.