Con Amazon Honeycode addio alla programmazione Si tratta di un servizio completamente gestito che Aws mette a disposizione dei clienti, per creare rapidamente potenti applicazioni web e mobili, senza ricorrere a un sviluppatore. Pubblicato il 29 giugno 2020 da Redazione

Le aziende e organizzazioni che hanno bisogno di sistemi per tracciare e gestire, per esempio, approvazioni dei processi, pianificazione di eventi, relazioni con i clienti, sondaggi, to-do list, monitoraggio dell'inventario, non devono più usare sistemi, spesso inefficienti e lenti, come fogli elettronici e mail, o ricorrere a sviluppatori che realizzino costose applicazioni personalizzate. Grazie al nuovo servizio Amazon Honeycode di Amazon Web Services (AWS), possono realizzare rapidamente applicazioni mobile e web senza bisogno di programmazione.

Con Amazon Honeycode, le società hanno a disposizione un visual application builder per creare applicazioni web e mobile interattive, supportate da un database realizzato da Aws per eseguire attività, come il tracciamento dei dati nel tempo e la notifica agli utenti delle modifiche, l'approvazione del routing e la facilitazione di processi aziendali interattivi. Il servizio consente di realizzare un’app di tracciamento delle attività per un piccolo team fino a un sistema che gestisce un flusso di lavoro complesso per più team o reparti.

"I nostri clienti ci hanno detto che la necessità di applicazioni personalizzate supera di gran lunga la capacità degli sviluppatori di crearle", Larry Augustin, Vice Presidente di Amazon Web Services. "Ora con Amazon Honeycode, quasi tutti possono creare potenti applicazioni web e mobili personalizzate senza bisogno di scrivere codici”.

Attualmente Amazon Honeycode è disponibile nella Regione US West (Oregon), ma è in arrivo anche in altre Regioni. Si possono trovare maggiori informazioni sul sito Amazon Honeycode.