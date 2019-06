Con Amazon Personalize l’intelligenza artificiale conquista il cliente Il servizio di Aws è ora disponibile in Irlanda, ma presto sarà esteso ad altre regioni. Permette a sviluppatori e aziende di creare, in pochi giorni, sistemi di marketing personalizzato basati sul machine learning. Pubblicato il 11 giugno 2019 da Redazione

Fare marketing personalizzato, inviando al cliente o utente suggerimenti per gli acquisti o contenuti confezionati ad hoc, è una delle specialità di Amazon. Ma la società leader nel commercio elettronico è anche esperta di servizi cloud (tramite Aws), e con Amazon Personalize ora vuole offrire a tutti la possibilità di usare tecniche di personalizzazione basate sull’intelligenza artificiale. Questa soluzione, come annunciato ieri, passa ora alla disponibilità generale, dopo essere stata testata in anteprima da alcune aziende clienti.

Zola, un sito che permette di creare e gestire liste di nozze online, ha adottato Amazon Personalize per inviare ai propri utenti, appunto, raccomandazioni e contenuti personalizzati sulla base delle loro preferenze esplicitamente dichiarate o deducibili dai comportamenti online, ma anche sulla base di altri elementi. Un altro cliente della prima ora è Yamaha, che impiega la soluzione di Aws per vendere online strumenti musicali e sistemi audio.

Il nuovo servizio, totalmente gestito da Aws, impiega le logiche tipiche del marketing digitale, ma non solo. Come spiegato dalla società di Seattle, “consente a sviluppatori senza esperienza previa di machine learning di creare in modo semplice funzionalità di personalizzazione elaborate all’interno delle loro applicazioni”. Personalize considera tutte le classiche variabili del marketing online: le visualizzazioni di pagine Web fatte dall’utente, i tassi di conversione delle sue precedenti attività (cioè quante volte è arrivato all’acquisto percorrendo tutto il funnel), il genere, l’età, ma anche la geolocalizzazione e poi caratteristiche relative all’offerta in vendita.

Gli algoritmi di apprendimento automatico considerano tutti questi dati riuscendo a colmare eventuali lacune (mancanza di informazioni su nuovi clienti, per esempio) o a superare gli inghippi tipici del marketing personalizzato (il fatto, per esempio, che gli articoli più popolari tendano a essere proposti maggiormente, al netto di altre variabili). Lo scopo è quello di offrire “consigli di alta qualità che rispondano a esigenze, preferenze e comportamenti specifici dei tuoi utenti”, spiega Amazon. Il servizio prevede non la sola elaborazione dei dati, ma anche la scelta degli algoritmi di machine learning più adatti, che dovranno essere “addestrati” con i dati dell’azienda, e infine la creazione di modello matematico di personalizzazione ottimizzato.

Rispetto a un altro servizio totalmente gestito di Aws, SageMaker, Personalize ha analoghi scopi ma è più semplice da usare, più veloce e meno esigente dal punto di vista delle competenze tecniche necessarie per utilizzarlo. Bastano pochi clic e pochi giorni, anziché mesi, per introdurre funzioni di marketing personalizzato in un sito Web o in un’app, perché i tempi di creazione, addestramento, ottimizzazione e implementazione del modello sono molto rapidi. Al momento Amazon Personalize è disponibile in alcune aree degli Stati Uniti, in Giappone, a Singapore e in Irlanda, mentre ulteriori regioni saranno aggiunte prossimamente. In Italia, per ora, è possibile testare la versione di anteprima.