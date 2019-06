Con il nuovo drone Amazon è quasi pronta per le consegne aeree Svelato l’ultimo design di velivolo autonomo, progettato per supportare il servizio Prime Air. Il dispositivo ha un’autonomia di circa 24 chilometri e può trasportare pacchi fino a 2,5 chili. L’azienda è stata però vaga sull’effettivo lancio della nuova modalità di spedizione. Pubblicato il 08 giugno 2019 da Redazione

I droni che saranno utilizzati da Amazon per le consegne Prime Air hanno (forse) preso definitivamente forma. Durante l’evento re:Mars Conference (Machine Learning, Automation, Robotics and Space), l’azienda di Seattle ha svelato l’ultimo design dei velivoli automatici ed elettrici con un’autonomia di 15 miglia (circa 24 chilometri) e capaci di trasportare pacchi fino a 2,5 chili di peso, vale a dire dal 75 al 90 per cento degli oggetti oggi consegnati dal colosso statunitense. Il tutto, assicura Amazon, in meno di trenta minuti. Dall’avvio del progetto Prime Air l’azienda ha ideato una decina di prototipi di droni e l’ultimo sforzo creativo del gigante dell’e-commerce rappresenta la summa degli sforzi ingegneristici fatti fin qui.

Il dispositivo può decollare e atterrare in verticale, proprio come un elicottero ma, al contempo, è aerodinamico come un aeroplano (ed è sempre possibile cambiare modalità di volo). Non possono ovviamente mancare gli algoritmi di intelligenza artificiale più sofisticati che, uniti ai sistemi di visione integrati, permetteranno al drone di evitare ostacoli durante il tragitto e di atterrare con la massima sicurezza di fronte alla porta di casa del destinatario.

Amazon ha sottolineato anche i benefici ambientali nell’utilizzare dispositivi elettrici. L’obiettivo della società è arrivare sul lungo periodo a gestire consegne a emissione zero, con il traguardo del 50 per cento da raggiungere entro il 2030. Al momento però non si conosce ancora il giorno in cui verrà effettuata la prima spedizione con il servizio Prime Air.

A marzo la Federal Aviation Administration (Faa) ha concesso ad Amazon un certificato di idoneità al volo sperimentale per condurre ulteriori test e, durante la conferenza re:Mars, il Ceo di Amazon Worldwide Consumer, Jeff Wilke, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di avere nei prossimi mesi un programma commerciale certificato e partire così con le consegne aeree.