Con Infinitech l’Europa trasformerà le banche e le assicurazioni Il progetto internazionale, parte delle iniziative di Horizon 2020, coinvolge 42 partner da 16 Paesi ed è coordinato da Gft Italia. Pubblicato il 29 luglio 2019

Portare più intelligenza artificiale, blockchain, Big Data e oggetti connessi all’Internet of Things a chi opera nel mondo della finanza e delle assicurazioni, per migliorare la sicurezza, il rapporto con il clienti e lo scambio dei dati: è lo scopo di Infinitech, un progetto dell’Unione Europea inserito nel programma di Horizon 2020 e finanziato da 21 milioni di euro di investimenti. Vi collaborano 42 partner tecnologici di 16 Paesi, tra vendor di Ict, system integrator, centri di ricerca e organizzazioni finanziarie: la lista include Aktifbank, Banka Slovenije, Banking & Payments Federation Ireland, Genillard, JRC Capital Management, Liberbank, National Bank of Greece, Poste Italiane, Prive Services Europe, Santander, Atos, Crowdpolicy, Fujitsu, Hp, Sia, Ibm, Fondazione Bruno Kessler, le università di Galway, Glasgow e Nicosia.

Con Infinitech verrà realizzata un’architettura informatica di riferimento, che potrà aiutare le banche, altri operatori del mondo finanziario e le società assicurative a introdurre innovazioni nel proprio modello business. Quelle più rilevanti riguardano l’utilizzo del machine learning, dei Big Data e dell’IoT (per la raccolta, gestione e interpretazione dei dati), gli analytics in tempo reale (per migliori processi decisionali e previsione del rischio), la blockchain (per la condivisione sicura di dati e informazioni), e altro ancora.

C’è una realtà italiana candidata a giocare un ruolo da protagonista in questa iniziativa: è Gft Italia, società controllata da Gft Technologies SE. A lei è spetta l’incarico di coordinare il progetto e a lei spettano 16 milioni di euro di finanziamento.

“Infinitech è un progetto finanziato di ragguardevole entità, che si propone di supportare le organizzazioni finanziarie e assicurative nel cogliere a pieno le potenzialità delle tecnologie quali Big Data, AI e IoT”, sottolinea Maurizio Ferraris, senior manager di Gft Italia. “Nonostante l’incremento degli investimenti su questi fronti, il settore si trova ancora ad affrontare numerose sfide, tra cui la presenza di silos di dati, complessità normative, mancanza di sandbox e ambienti di test efficaci”.

Si punta, dunque, a colmare alcune di queste lacune. Tra gli scopi del progetto c’è anche lo sviluppo di strumenti normativi sulla gestione dei dati, strumenti che dovranno essere conformi alle direttive di settore (come PSD2, 4AMLD e MIFiD III). Inoltre, saranno realizzati nove ambienti di test e sandbox innovativi (basati su Api aperte) e altre risorse utili per validare soluzioni personalizzate. I risultati dell’iniziativa saranno validati attraverso quattordici progetti pilota, che copriranno i principali casi d’uso interessanti per il settore finanziario e assicurativo: analytics sul cliente o utente, gestione personalizzata del portafoglio, credit risk assessment, analisi preventiva del crimine finanziario, prevenzione delle frodi, assicurazioni basate sull’utilizzo, assicurazione agricola e altro ancora.

Gft Italia non è nuova a responsabilità di questo tipo: dall’anno scorso coordina anche il progetto Finsec, anch’esso avviato nell’ambito di Horizon 2020 (si protrarrà però fino alla primavera del 2021) e teso a sviluppare, prototipizzare e validare soluzioni tecnologiche per la sicurezza del settore finanziario. Ora, nell’ambito di Infinitech, Gft Italia non soltanto coordinerà e gestirà il progetto ma dovrà anche tenere le fila dei rapporti con la Commissione Europea e con i partner. Gestirà, inoltre, le relazioni contrattuali e amministrative all’interno del consorzio.