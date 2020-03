Con l’hardware di Lenovo si sfrutta l’iperconvergenza di Azure L’azienda ha presentato due sistemi, ThinkAgile MX1021 e Lenovo ThinkSystem DM7100, caratterizzati da funzionalità di calcolo edge, memoria Flash e cloud tiering certificato. Pubblicato il 31 marzo 2020 da Redazione

Con l’iperconvergenza in abbinamento al cloud si possono ottenere grandi vantaggi per il calcolo edge e per l’analisi dei dati in tempo reale. Con questa promessa Lenovo ha presentato ThinkAgile MX1021 e ThinkSystem DM7100, due nuovi sistemi rivolti alle aziende clienti di Microsoft Azure e alla ricerca di una soluzione certificata di cloud tiering. "L'architettura IT di Lenovo è stata appositamente progettata per portare informazioni preziose dall’edge al cloud, passando per il core, aprendo la porta a un nuovo approccio nel quale i clienti possono ottimizzare il potenziale dei dati a loro disposizione”, ha dichiarato Kamran Amini, vicepresidente e direttore generale della divisione Server, Storage and Software Defined Infrastructure di Lenovo Data Center Group.



ThinkAgile MX1021 impiega il server edge ThinkSystem SE350 e sfrutta le soluzioni di infrastruttura iperconvergente di Azure per consentire alle aziende di spostare la potenza di calcolo nella “periferia” della rete, cioè nell’edge, riuscendo dunque a elaborare i dati sugli stessi sistemi che li generano. Questa soluzione, suggerisce Lenovo, può rivelarsi utile in particolare nel settore manifatturiero, nel retail, nella sanità e ovunque si utilizzino dispositivi Internet of Things dotati di sensori.



ThinkSystem DM7100 è, invece, un sistema di storage che promette grande velocità grazie alla tecnologia Flash ed NVMe (Non-Volatile Memory Express), in abbinamento al cloud tiering integrato di Azure. Con questa soluzione è possibile distribuire (nell’azienda stessa o, per i cloud provider, ai clienti) applicazioni che sfruttano Azure attraverso una gestione dei dati coerente all’interno dell’ambiente IT. A detta di Lenovo, per un’azienda l'adozione della tecnologia NVMe può migliorare la velocità di analisi dei dati fino al 30%, traducendosi in un potenziale vantaggio competitivo.

ThinkSystem DM7100

“La capacità di ottenere nuove informazioni di business e di innovare dipendono sempre più dall’analisi dei dati nell’edge e dalla capacità di immagazzinare efficacemente i dati nel cloud”, ha dichiarato Talal Alginawi, senior director, Azure Marketing di Microsoft. “Ecco perché collaboriamo con partner come Lenovo sulle piattaforme, e collaboriamo per fornire l’infrastruttura iperconvergente di Microsoft Azure Stack sulla robusta e compatta piattaforma di edge computing ThinkAgile, in tandem con lo storage All-Flash ThinkSystem DM Series per ottenere un cloud tiering trasparente verso Azure”. I due nuovi prodotti sono protetti da ThinkShield e disponibili tramite Lenovo TruScale, il servizio di data center “a consumo”.