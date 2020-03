Con le Gpu di Nvidia gli studi sul coronavirus mettono il turbo Il produttore di semiconduttori mette gratuitamente a disposizione dei ricercatori scientifici Parabricks, un insieme di risorse software per eseguire più rapidamente le analisi genomiche tramite Gpu. Pubblicato il 20 marzo 2020 da Redazione

Nel velocizzare la corsa alla ricerca di una cura per il covid-19, la tecnologia informatica può essere un ottimo aiutante per i ricercatori medici, impegnati in diversi Paesi nel mondo nello studio delle caratteristiche del coronavirus. In particolare, la tecnologia può dare una grossa mano alle indagini genomiche, riducendo da giorni a ore il tempo necessario per eseguire alcune procedure di analisi. A tal fine, Nvidia ha deciso di mettere a disposizione dei ricercatori, cioè “di qualsiasi ricercatore coinvolto nello sforzo mondiale di combattere il nuovo coronavirus”, il proprio strumento Parabricks.

Parabricks è il frutto del lavoro dell’omonima startup del Michigan, entrata a far parte della divisione Healthcare di Nvidia a fine 2019. Si tratta di un insieme di risorse software che impiega il Genome Analysis Toolkit e le unità di calcolo grafico Gpu per accelerare fino a cinquanta volta l’analisi di sequenze di dati. Per esempio può, a detta di Nvidia, analizzare l’intero genoma umano in 45 minuti, laddove diversamente servirebbero trenta ore.

“Considerando l’inedita diffusione della pandemia”, scrive l’azienda, “ottenere dei risultati in qualche ora anziché in qualche giorno potrebbe avere uno straordinario impatto sulla comprensione dell’evoluzione del virus e sullo sviluppo di vaccini”.

Parabricks sarà utilizzabile gratuitamente dai ricercatori impegnati sul coronavirus per 90 giorni (con possibilità di estensione del periodo, in base alle necessità), previa compilazione di un modulo di richiesta in cui vanno specificati i riferimenti del progetto in corso. L’unico vincolo tecnologico per i ricercatori è quello di avere a disposizione (anche tramite cloud) delle Gpu di Nvidia come hardware con cui eseguire i calcoli.