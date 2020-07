Con Qualcomm Quick Charge 5 la ricarica è superveloce È fino al 70% più efficiente rispetto alla versione predecedente ed è in grado di ricaricare un dispositivo da 0 al 50% in soli cinque minuti. Pubblicato il 28 luglio 2020 da Redazione

Qualcomm Technologies ha annunciato Qualcomm Quick Charge 5, una tecnologia pensata per dispositivi Android, che consente di ricaricare lo smartphone da 0 al 50% in soli cinque minuti, ed è anche la prima piattaforma a supportare una potenza di carica da 100 Watt. Utilizza la funzionalità Qualcomm Battery Saver e la nuova tecnologia Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities per offrire un’elevata efficienza e contribuire a prolungare il ciclo di vita della batteria. Si vedrà sui primi dispositivi in commercio a partire dal terzo trimestre 2020.

“Quick Charge 5, la nostra soluzione di ricarica più veloce e più versatile al mondo, consentirà ai consumatori di utilizzare i propri dispositivi per periodi di tempo più lunghi, senza preoccuparsi dei tempi di ricarica. Siamo orgogliosi di espandere il nostro portfolio tecnologico e rendere la ricarica da 100W+ una soluzione commerciale,” afferma Ev Roach, VP Product Management, Qualcomm Technologies. “Lavoriamo a stretto contatto con i produttori per sviluppare device all’avanguardia in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di esperienze mobile più immersive e accessibili”.

Offrendo miglioramenti esponenziali rispetto ai suoi predecessori, Quick Charge 5 è più efficiente del 70% rispetto a Quick Charge 4 e offre dieci volte la potenza erogata da Quick Charge 1. Questa soluzione supporta batterie 2S e 20 Volt di potenza erogata. Tiene conto anche delle misure di sicurezza: incorpora dodici protezioni di tensione, corrente e temperatura separate, inclusa quella da sovratensione di ingresso Usb a 25 V e controlli di alimentazione esterni oltre i 30 Volt. Funziona anche a 10 gradi in meno rispetto a Quick Charge 4. La tecnologia è supportata da Snapdragon 865 e 865 Plus, e sarà integrata nelle future piattaforme mobili Snapdragon premium e di alto livello.