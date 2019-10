Con Threads di Instagram si resta in contatto con gli amici stretti Facebook presenta una nuova app di messaggistica che crea una sorta di “club privato”, uno spazio per condividere chat, foto, video e status tra pochi contatti selezionati. Pubblicato il 04 ottobre 2019 da Redazione

Su Instagram arriva Threads, e stravolge un po’ la logica tradizionale dei social network, che è quella di favorire l’allargamento della cerchia dei contatti e la comunicazione con il mondo esterno, anche fatto di sconosciuti. La nuova app di messaggistica presentata da Facebook, Threads di Instagram, serve invece a creare una connessione diretta e virtualmente continua con i contatti più stretti dell’utente, gli amici intimi, i familiari. Si tratta di uno “spazio privato dedicato” in cui scambiare messaggi, foto, video e Storie, sfruttando l’accesso diretto dell’applicazione alla fotocamera dello smartphone.

Qualcosa di simile, in realtà, già esiste: i gruppi di Whatsapp, posto che siano formati solo da pochi selezionati contatti. Threads è però un’applicazione pensata per velocizzare la condivisione delle foto e delle Storie di Instagram, soprattutto. Volendo, si possono impostare degli status manualmente (al pari di quanto facciamo su Whatsapp) o attivare status automatici che mostrano, per esempio, dove si trovi la persona ma senza fornire coordinate di localizzazione.

In modalità Auto Status, se stiamo bevendo un caffè in un bar, il Gps rileva la nostra posizione e imposta nello status l’emoji di una tazza fumante, senza però indicare il nome o l’indirizzo del locale; se l’app rileva un livello basso di batteria, ugualmente può segnalarlo nello status. Naturalmente è possibile scegliere di disattivare la funzione dello status, per una maggiore privacy. L’azienda ha voluto sottolineare, a scanso di futuri problemi, che “il modo in cui usiamo i dati di altre aree di Facebook e Instagram per proporvi inserzioni pubblicitarie rilevanti resta immutato. Le informazioni di localizzazione precise raccolte per l’Auto Status sono una nuova funzionalità, specifica di Threads, e non saranno impiegate per la pubblicità”.

Per iniziare a usare l’applicazione, dopo averla scaricata e installata, è necessario comporre la propria lista di amici ristretti, scegliendoli tra i contatti di Instagram. I messaggi inviati dalle persone incluse nella cerchia ristretta appariranno sia in Threads sia in Direct, consentendo di usare entrambi i canali di interazione. Threads è già disponibile per il download sia in versione per iOS sia per Android.