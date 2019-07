Con Wolters Kluver le fatture elettroniche si archiviano in digitale La software house introduce strumenti di conservazione sostitutiva all’interno della proprie soluzioni di Erp, gestione paghe e digitalizzazione dei documenti. Pubblicato il 11 luglio 2019 da Redazione

La fatturazione elettronica, oltre che un obbligo normativo, è per le aziende italiane un’occasione di cambiamento, un’evoluzione nei processi amministrativi, nei contatti con i clienti e - soprattutto - nel modo in cui i dati vengono gestiti. L’archiviazione, per esempio: al posto di cassetti a faldoni riempiti di fogli di carta, possono sfruttare software che conservano, ordinano e indicizzano documenti digitali. Sono fresche di debutto nell’offerta di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia alcune nuove soluzioni per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, soluzioni rivolte sia alle piccole e medie imprese sia agli studi dei professionisti (commercialisti, avvocati, medici e altro).

Le novità rientrano nell’applicativo Conservazione Smart, in Conservazione Smart per Arca (versione per le Pmi), in ARKon (software per la digitalizzazione dei documenti, rivolto ad aziende e studi professionali), nell’Erp Arca Evolution (e più precisamente nelle soluzioni Gestione Noleggi e Gestione della Produzione) e in Giotto (suite per attività di amministrazione e gestione paghe; le novità riguardano la soluzione Budget del Personale).

La software house considera la fatturazione elettronica come un ingrediente di una più ampia trasformazione dei processi di lavoro sia delle aziende sia degli studi professionali. “Da diversi anni il mercato, in particolare quello degli studi, è soggetto a trend normativi, tecnologici e macroeconomici che con crescente rapidità ne stanno cambiando drasticamente gli equilibri”, fa notare Pierfrancesco Angeleri, managing director, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “È la natura stessa del mercato che ne viene impattata e, soprattutto per garantire la competitività degli attori, sono necessarie profonde trasformazioni”.

In sostanza, è necessario che aziende e professionisti sfruttino al meglio gli strumenti digitali a disposizione per liberarsi dall’onere di attività di routine (come quelle amministrative e contabili) e per potersi dedicare, invece, a ciò che dà valore aggiunto al business (nel caso dei commercialisti, la consulenza al cliente).