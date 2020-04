Contact tracing, scelta l’app italiana per tracciare il coronavirus Si chiamerà Immuni l’applicazione che aiuterà il governo e a gestire la “fase due” della reazione alla pandemia. Lo sviluppatore software milanese Bending Spoons è stato scelto fra oltre trecento proposte. Pubblicato il 17 aprile 2020 da Redazione

Immuni: così si chiamerà, probabilmente, l’applicazione di contact tracing del coronavirus che farà da supporto agli sforzi di contenimento dei contagi del governo italiano. La software house milanese Bending Spoons Spa, autrice dell’app insieme al Centro Diagnostico Santagostino di Luca Foresti e alla società di marketing digitale Jakala, è emersa vincitrice tra le oltre trecento proposte inviate al Ministero dell’Innovazione. Lo ha annunciato con un’ordinanza il Commissario straordinario Domenico Arcuri, definendo Immuni come “un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell'emergenza”.

Quello stipulato con Bending Spoons è un contratto senza scadenza di cessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e sul correlato servizio. La soluzione è stata scelta, si spiega nell’ordinanza numero 10 del 16 aprile, perché ritenuta “più idonea per la sua capacità di contribuire tempestivamente all’azione di contrasto al virus, per la conformità al modello europeo delineato dal Consorzio PEPP-PT e per le garanzie che offre per il rispetto della privacy”. Si partirà con la sperimentazione in alcune Regioni pilota, per poi estenderne l’uso ad altri territori dello Stivale, e in tutti i casi l’installazione sugli smartphone sarà su base volontaria. Ça va sans dire, Arcuri si auspica “una massiccia adesione volontaria dei cittadini".

L’Italia si allinea dunque alla più ampia strategia europea sui sistemi di tracciamento delle epidemie. Il già citato Consorzio PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing), creato da un gruppo di 130 scienziati e 32 fra aziende e istituti di ricerca di otto Paesi, sta sviluppando un’infrastruttura tecnologica ispirata all’interoperabilità fra le app nazionali, nel rispetto di alcune linee guida sulla sicurezza, trasparenza e privacy. La stessa Bending Spoons ne fa parte.

Ma chi è Bending Spoons? Fondata nel 2013 a Milano, si occupa principalmente di applicazioni iOS potendo vantare nel mondo oltre 12,6 milioni di utenti attivi (principalmente concentrati in Nordamerica e in Europa). Ne 2018 l’azienda ha fatturato 35,1 milioni di euro.