Copia dei dati in ambienti multi-cloud, Arrow distribuisce Actifio L’accordo di distribuzione già operativo in diversi Paesi europei è stato esteso all’Italia. Actifio si occupa di Copy Data Management per ambienti on-premise e cloud. Pubblicato il 15 aprile 2020 da Redazione

Una nuova pedina si aggiunge allo scacchiere di Arrows Electronics grazie all’accordo di distribuzione firmato con Actifio, società del Massachusetts specializzata in soluzioni per la gestione dei dati di copia in ambienti cloud (e in particolare multi-cloud). Per dirla all’inglese, l’azienda si occupa di Copy Data Management, un insieme di attività che assicurano sia la protezione dei dati sia la loro gestione efficiente, attraverso l’ottimizzazione delle risorse di calcolo e di storage impiegate.

Le tecnologie di Actifio permettono ai clienti di accedere rapidamente alle applicazioni e ai dati distribuiti in differenti ambienti IT, on-premise e nel cloud (di un singolo o, come più spesso accade, di molteplici fornitori). Le soluzioni proposte sono di natura interamente software e indipendenti dall'hardware, e possono gestire i dati nell’interezza del loro ciclo di vita mediante le funzioni di creazione e gestione delle loro copie. Anziché in logica di "silos", separati tra loro e scarsamente integrati, i dati vengono trattati in logica di "flusso".

L'accordo di distribuzione con Arrow è già attivo in Germania, Austria, Svizzera, Benelux, Iberia, Francia, Regno Unito e Irlanda, mercati a cui ora si affianca il nostro Paese. “Pochi mesi fa abbiamo aperto l'ufficio italiano al fine di espandere le nostre strategie commerciali”, racconta Francesca Cieloscuro, regional sales director di Actifio Italia, “e siamo oggi felici di poter collaborare con un distributore di così alto valore. Arrow si impegna da anni a fornire ai rivenditori le soluzioni sul mercato tecnologicamente più avanzate e altamente innovative, al fine di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Insieme, abbiamo già chiuso opportunità importanti su organizzazioni large enterprise, mediante la collaborazione di integratori anche globali".

"Il nostro accordo con Actifio ci consente di ‘armare’ i rivenditori che serviamo con un'unica, potente piattaforma multi-cloud che garantisce ridondanza e disponibilità continua dei dati, anche in caso di calamità", sottolinea Michele Puccio, sales director di Arrow Enterprise Computing Solutions Italia.