Coprifuoco e connessioni, gli italiani prendono d'assalto il Wi-Fi Uno studio di OpenSignal evidenzia la crescita del tempo trascorso su connessioni Wi-Fi nella ex "zona rossa" e nelle aree d'Italia più colpite dai contagi. Pubblicato il 16 marzo 2020

Grazie al cielo c’è il Wi-Fi, e finora regge. Nei giorni del “coprifuoco” da coronavirus seguito al decreto di Giuseppe Conte ma anche prima, quando i casi si concentravano nell’area del lodigiano intorno a Codogno, Internet è diventata una risorse lavorativa e di supporto psicologico più importante che mai. Il tempo speso su siti Web e applicazioni, da Pc o smartphone, è cresciuto e soprattutto si è impennato l’utilizzo di connessioni Wi-Fi, spesso preziose o addirittura necessarie per non sfondare il limite dei Giga dei piani dati mobili.

Uno studio della società di ricerca londinese Opensignal evidenzia come in molte province del Nord Italia il cambiamento di abitudini sia cominciato ancor prima del Dcpm del 9 marzo e di quello di due giorni dopo. Già nella quarta settimana di febbraio nella provincia di Lodi il tempo di connessione al Wi-Fi è aumentato del 31,9% rispetto alla settimana precedente, mentre nel piacentino la crescita è stata addirittura del 36,9%.

Nello stesso periodo, nelle province di Milano, Cremona, Monza-Brianza e Bergamo il tempo di connessione a reti Wi-Fi è cresciuto dal 20% al 30%, a seconda delle zone, e così si può dire anche delle province di Pesaro e Urbino. Altrove gli incrementi si sono posizionati tra il 10% e il 20%, con le sole eccezioni (con incrementi leggermente inferiori al 10%) di Torino e Treviso.

L’utilizzo del Wi-Fi, fa notare Opensignal, è un chiaro indicatore di quanto gli italiani stiano trascorrendo molto più tempo in casa, anziché in ufficio, in fabbrica, in trasferta o in giro. Ma è anche, aggiungiamo noi, un indicatore di quanto la tecnologia possa essere strumento di supporto in tempi di difficoltà. Non a caso, anche gli operatori telco hanno scelto di partecipare all’iniziativa di Solidarietà Digitale dell’Agid, offrendo un’estensione di Giga o altri tipi di vantaggio ai propri clienti consumer o aziendali.