CorelDraw 2020 mira a diventare un must per i creativi Aggiornata la suite grafica con strumenti per il lavoro collaborativo e il disegno avanzato, anche grazie all'intelligenza artificiale. Confermata anche la versione per Mac. Pubblicato il 18 marzo 2020 da Redazione

Con un occhio di riguardo per team di progettazione e grafici creativi, fa il suo debutto la versione 2020 della suite CorelDraw. Molti sono, come da tradizione, gli aggiornamenti su fronti come l'illustrazione vettoriale, il fotoritocco, i layout e così via.

Ma il rilancio di un prodotto che molti ritenevano ormai relegato al passato avviene puntando su diverse scelte strategiche. Da un lato, si conferma il ritorno del supporto Mac, già annunciato con la precedente edizione. Dall'altro, Corel ha deciso di investire in direzione della portabilità e della collaborazione. Su quest'ultimo fronte, si segnala la possibilità di aggiungere commenti e note su progetti condivisi, collegandosi anche da un account G Suite o Office 365 per autenticare i commenti. Questo diventa possibile anche sulla nuova versione Web, più leggera della suite, battezzata CorelDraw.app.

Inoltre, diverse funzionalità possono ora beneficiare dell'aggiunta dell'intelligenza artificiale, a cominciare da PowerTrace, tool per la vettorializzazione delle immagini bitmap, ma anche di altri strumenti ad esempio per l'upsampling (nitidezza e precisione dei dettagli anche in ingrandimento), la maschera di selezione o la correzione delle immagini.

Sul fronte del layout tipografico, la suite fa un passo avanti, supportando i caratteri variabili OpenType, che possono essere regolati manualmente e semplicemente usando i cursori. Altre novità riguardano l'ottimizzazione delle prestazioni e la riduzione del tempo da impiegare per avviare le applicazioni, anche grazie a un migliore supporto per l'accelerazione grafica.

In sostanza, con la versione 2020 della propria suite grafica, Corel vuole attrarre maggiormente l'attenzione di grafici e creativi professionali, rinnovando la sfida a un leader di mercato come Adobe Photoshop.