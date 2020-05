Corrispettivi Smart: la fase 2 ne decreta il successo L’applicativo, lanciato recentemente da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia e dedicato al mondo retail, ha raggiunto in due settimane quasi 850 attivazioni. Pubblicato il 19 maggio 2020 da Redazione

L’applicativo Corrispettivi SMART, che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha lanciato alla fine di marzo di quest’anno, è arrivato in due settimane a quasi 850 attivazioni. Nel pieno della Fase 2, quindi dopo la chiusura adottata a causa della pandemia da Covid-19, i commercianti e i loro commercialisti dimostrano concretamente l’apprezzamento per la nuova soluzione digitale, che ha così registrato un’impennata delle attivazioni di oltre il 60 per cento.

“Una tale crescita di attivazioni di Corrispettivi Smart in un periodo così delicato, come l’avvio della ripresa dopo una terribile serrata collettiva, è una bella e confortante notizia”, commenta Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Abbiamo lanciato la soluzione a fine marzo nella convinzione di offrire ai professionisti e ai loro clienti commercianti un’automazione digitale semplice e gestibile che li aiutasse concretamente. Il mercato evidentemente ci ha capiti e ci sta premiando” .

Corrispettivi Smart permette allo studio professionale di recuperare e importare in contabilità i dati dei corrispettivi dei propri clienti dotati di registratore telematico. L’esercente accede a un’area web integrabile anche in Fattura Smart, con la stessa interfaccia utente, in cui può visualizzare grafici e statistiche sull’andamento del business aggiornate in automatico dal sistema. Inoltre può gestire un registro dei corrispettivi “virtuale”, anch’esso aggiornato automaticamente con il file dei corrispettivi prodotto dal registratore telematico, per avere evidenza di tutte le entrate giornaliere e integrare i dati con informazioni da trasmettere allo studio.