Covid-19: Amazon chiude i magazzini francesi almeno fino al 20 aprile La decisione a seguito di un ordine del tribunale di Nanterre di limitare le consegne ai prodotti essenziali. Il periodo di blocco servirà a effettuare una valutazione sanitaria dei luoghi di lavoro. Pubblicato il 17 aprile 2020 da Redazione

Amazon ha temporaneamente sospeso in Francia tutte le attività di distribuzione. Questa limitazione verrà mantenuta fino almeno al 20 aprile. La decisione della società è arrivata a seguito di un ordine del tribunale di Nanterre di limitare le consegne ai prodotti essenziali fino al termine di un processo di valutazione sulla sicurezza per la salute. Se l’azienda non avesse ottemperato a questa disposizione, avrebbe dovuto pagare una sanzione pari a un milione di euro al giorno. Il colosso statunitense ha così inviato una comunicazione ai sindacati spiegando che, per completare l’analisi, tutti i magazzini (in cui sono impiegate circa diecimila persone) rimarranno chiusi.

“La società è stata costretta sospendere tutte le attività produttive nei sei centri di distribuzione per effettuare la valutazione dei rischi inerenti all'epidemia di Covid-19 e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei propri dipendenti”, si legge nel documento. Amazon, che si avvarrà di ammortizzatori sociali per la salvaguardia dei posti di lavoro, ha espresso perplessità sulla sentenza e ha annunciato che intende ricorrere in appello.

L’ordine del tribunale è arrivato a seguito a una denuncia presentata da Union Syndicale Solidaires, un gruppo francese di sindacati. Alcuni di loro avevano chiesto la chiusura totale delle attività di Amazon in Francia, o per lo meno una loro limitazione, dopo aver sollevato preoccupazioni sugli standard sanitari applicati nei centri di distribuzione, sostenendo che erano troppo affollati. Casi di Covid-19, l'infezione causata dal Coronavirus, sono stati segnalati tra il personale di almeno 19 magazzini Amazon negli Stati Uniti.