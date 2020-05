Covid-19 colpisce duramente Uber: tagli al personale L’azienda ha annunciato il licenziamento di altri tremila dipendenti, la chiusura o il consolidamento di 45 uffici in tutto il mondo, riducendo così del 25% la sua forza lavoro. Pubblicato il 19 maggio 2020 da Redazione

A causa della crisi economica dovuta al Covid-19, Uber taglierà oltre tremila posti di lavoro e chiuderà o consoliderà circa 45 uffici in tutto il mondo, riducendo così di un quarto il numero dei dipendenti. Dara Khosrowshahi, Ceo della società, lo ha annunciato lunedì scorso tramite una mail allo staff, come riportato da The Wall Street Journal.

Questo avviene dopo che il manager, meno di due settimana fa, aveva già comunicato il licenziamento di 3.700 dipendenti, che dovrebbe consentire a Uber il risparmio di oltre un miliardo di dollari di costi fissi.

Con questi drastici tagli, l’azienda intende far fronte alla pesante crisi che ha investito il settore a causa delle restrizioni dovute alla pandemia: le attività di noleggio con autista di Uber si sono ridotte dell’80 per cento.