Covid-19: Idc abbassa le stime di spesa IT, ma l'incertezza è sovrana La società di ricerca avverte sulla possibilità che quest'anno, anziché crescere di oltre il 4% come previsto in precedenza, la spesa mondiale in tecnologia potrebbe aumentare di appena l'1% rispetto a 2019. Pubblicato il 13 marzo 2020

Il coronavirus non risparmierà nemmeno il mercato IT. Lo hanno già previsto diversi analisti e ora lo ribadisce Idc con nuove previsioni sull’andamento della spesa mondiale in tecnologie informatiche e per le telecomunicazioni. Certo, lo scenario è “fluido”, così lo definisce la società di ricerca, e la peggiore delle ipotesi non è necessariamente quella destinata a realizzarsi. Ma nello scenario pessimistico la spesa IT quest’anno, a livello mondiale, crescerà solo dell’1% rispetto ai livelli del 2019, anziché del 4,3% previsto un mese fa. Come se non bastasse, nelle prossime settimane è più probabile che tali previsioni vengano ulteriormente riviste al ribasso, anziché al rialzo.

La stima è basata su alcuni indicatori riferiti al trimestre di gennaio-marzo, che lasciano intendere per la prima metà dell’anno un “significativo rallentamento della spesa in hardware”. Ma anche gli acquisti di software e servizi saranno penalizzati per effetto della crisi sanitaria in tutti i settori dell’economia, incluse le supply chain, il commercio e la pianificazione delle aziende.

“La situazione è estremamente fluida”, ha commentato Stephen Minton, vice president del gruppo Customer Insights & Analysis di Idc. “I nostri dati e sondaggi mensili puntano chiaramente in una direzione, ma è ancora presto per poter comprendere pienamente l’impatto della crisi del coronavirus su tutti i settori dell’economia”. Idc sta impiegando dei modelli matematici basati su possibili scenari per ottenere previsioni di ampio raggio, e le variabili di rischio usate in tali modelli diventano più corpose giorno dopo giorno. “La durata della crisi rimane però una grande incognita” specifica Minton, “e ci vorrà molto tempo per determinare la complessiva crescita del mercato per l’intero anno”.

Cautela, dunque, nel bene e nel male. L’analista sottolinea ancora che “Lo scenario pessimistico non è un worst-case scenario”, ovvero non rappresenta la peggiore delle ipotesi teoricamente possibili. “Le cose cambiano così rapidamente che abbiamo bisogno di ricalibrare costantemente le nostre supposizioni e attese, ma lo scenario pessimistico riflette un mercato IT nel quale la più debole crescita economica si traduce in una più debole spesa da parte di aziende e consumatori su tutte le tecnologie per i prossimi trimestri”. E quindi? La conclusione non è troppo rassicurante: “Le cose potrebbero peggiorare, ma speriamo di no”.