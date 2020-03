Covid-19, in Italia il “contagio” si è esteso anche all’e-commerce I monitoraggi su metodologia panel di Gfk evidenziano un calo degli acquisti di tecnologie di consumo, smartphone inclusi. Curiosamente, gli italiani hanno comprato di meno anche online. Pubblicato il 02 marzo 2020 da Redazione

Per colpa dei contagi di coronavirus in Italia e del conseguente clima psicologico creatosi nel nostro Paese, stanno patendo non solo i negozi fisici ma anche le piattaforme e-commerce. Così raccontano nuovi dati diffusi da Gfk e relativi al monitoraggio settimanale degli acquisti di tecnologia di consumo, eseguito con la metodologia Retail Panel Weekly : nei giorni compresi tra 17 e 23 febbraio 2020, per i 25 prodotti tecnologici più popolari i ricavi da vendite sono calati dell’8,4% rispetto al valore medio delle quattro settimane precedenti.

Il trend negativo è particolarmente evidente nei negozi tradizionali (incluse le catene di elettronica), che hanno registrato un -8,9% a valore, ma anche le vendite online hanno visto calare del 6,1% i guadagni settimanali relativi ai 25 prodotti della selezione. Gli italiani hanno rinunciato soprattutto all’acquisto di asciugatrici (-31,4% di vendite a valore), condizionatori (-27,4%), stampanti monofunzione (-27%), aspirapolvere (-24,1), stampanti multifunzione (-17,7%), macchine per il caffè espresso (-17,4%), televisori (-10,2%).

E gli smartphone? Per loro il calo a valore è leggermente più contenuto, ma comunque assai significativo: -6,7% nella settimana del 17-23 febbraio rispetto alla media del mese precedente. “Il diffondersi dei casi di covid-19 nel nostro Paese sta avendo effetti immediati sui consumi degli italiani”, spiega Gfk. “Le paure fanno scattare cambiamenti difficili da immaginare nella routine della vita ‘normale’. Per questo è importante monitorare in maniera costante l’evoluzione dei comportamenti di consumo, per rispondere in maniera tempestiva a questo evento eccezionale e imprevedibile”.

Che esista una correlazione diretta fra l’emergenza sanitaria e una rinuncia agli acquisti di tecnologia di consumo lo si evince dai risultati delle vendite su base regionale. I cali più evidenti riguardano le aree maggiormente interessate dai contagi, ovvero Lombardia (-10% a valore) e il Nord-Est (-12,4%).

Gfk azzarda una previsione su quello che potrebbe accadere in Cina nei prossimi mesi: per il primo semestre del 2020 si stima un calo del 18% per il mercato della tecnologia di consumo. Le categorie più colpite saranno quelle di grandi elettrodomestici, fotografia e telecomunicazioni, mentre l’impatto sulle vendite di piccoli elettrodomestici sarà più contenuto. Per i dispositivi per la cura della persona, la cucina e la salute, invece, si prevede un incremento della domanda.