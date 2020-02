CryptoAg, lo scandalo di cinquant’anni di cyberspionaggio della Cia Un’inchiesta del Washington Post ha scoperchiato le prove dell’attività di spionaggio condotta sui governi stranieri di mezzo mondo dall’agenzia di intelligence statunitense. Iniziata nella Seconda Guerra mondiale grazie a una società svizzera che faceva da “talpa”. Pubblicato il 19 febbraio 2020 da Valentina Bernocco

Crypto Ag, all’apparenza una tranquilla società svizzera di cybersicurezza, specializzata in crittografia, era in realtà controllata dalla Cia e commercializzava in giro per il mondo prodotti volutamente fallati, grazie ai quali i servizi segreti statunitensi potevano intercettare comunicazioni anche top secret. Sembra la trama di un film sul cyberspionaggio e invece il caso di Crypto Ag (ribattezzato dal Washington Post come “Operazione Rubicone”) è la realtà di quello che è già stato definito da molti come una violazione di massa alla privacy peggiore di quella compiuta da Cambridge Analytica attraverso Facebook. La vicenda ricorda, piuttosto, lo scandalo del datagate emerso nel 2013 dalle rivelazioni di Edward Snowden sull’attività di intercettazione compiuta dalla National Security Agency (Nsa).

Ma qui ci sono di mezzo anche la guerra fredda e tutti i suoi strascichi nei decenni. Dal caso di CryptoAg traspare un inquietante quadro di governi che spiano e controspiano, e di altri che acquistano tecnologie tese a proteggere i loro segreti e che invece, inconsapevolmente, stanno recapitando quei segreti a chi meno dovrebbe conoscerli.

Delle possibili collusioni fra la società svizzera, oggi non più attiva (i suoi asset e proprietà intellettuale sono stati venduti due anni fa), e i servizi segreti si era già parlato in passato, collegandola alla Nsa, all’agenzia di intelligence britannica Government Communications Headquarters e alla Bundesnachrichtendienst dell’allora Repubblica Federale Tedesca. Si è tornato a parlarne qualche giorno fa attraverso un’inchiesta del Washington Post: un dossier della Cia di quasi cento pagine, visionato dai giornalisti, racconta l’esistenza di rapporti continuativi con CryptoAg, in corso fin dalla Seconda Guerra Mondiale.

I federali spiano il mondo

In altre parole, per oltre cinquant’anni i federali hanno spiato i governi di mezzo mondo attraverso le backdoor nascoste nelle tecnologie di crittografia della società svizzera. CryptoAg, infatti, per più di cinquant’anni ha venduto dispositivi crittografici (meccanici, elettronici e infine digitali) non soltanto ad aziende ma anche a istituzioni governative di 130 Paesi, tra cui anche l’Italia e lo Stato del Vaticano, oltre a Iran, Pakistan, India, nazioni dell’America Latina. Non soltanto Paesi che stavano al di là della “cortina di ferro”, dunque, ma anche Paesi alleati degli Stati Uniti.

Fa eccezione, da un certo punto in poi, la Repubblica Federale tedesca, che dal 1970 è stata inclusa nella cerchia: da allora Cia, Nsa e Bundesnachrichtendienst hanno controllato quasi ogni aspetto delle attività di CyptoAg, intervenendo sulle decisioni aziendali ma anche sullo sviluppo della tecnologie e - quel che più conta - sul sabotaggio degli algoritmi crittografici che, una volta modificati, dovevano servire da buco della serratura.

Attraverso le tecnologie di CryptoAg la Cia ha quindi avuto accesso anche alle comunicazioni crittografate, dunque ai contenuti più sensibili e top secret. La stessa Cia l’ha definito come “il colpo dell’intelligence del secolo”, secondo quanto si legge nel dossier. “Governi stranieri pagavano profumatamente gli Stati Uniti e la Germania Ovest per il privilegio di far leggere le loro comunicazioni più segrete da almeno due, se non cinque o sei, nazioni estere”.

L’operazione, nota inizialmente con il nome in codice “Thesaurus” e più tardi come “Rubicon”, ha permesso di spiare il dietro le quinte di eventi come la crisi degli ostaggi in Iran del 1979, il conflitto anglo-argentino delle Falklands nel 1982 e, ancora, l’attentato terroristico alla discoteca di Berlino del 1986. Cina e Russia, invece, per loro fortuna non furono mai clienti di CryptoAg. Ma è tutto vero? Pare di sì. Il documenti visionati dal Washington Post si riferiscono a due diversi dossier sull’operazione Rubicone, uno redatto nel 2014 dal centro studi sull’intelligence interno alla Cina e l’altro scritto nel 2008 da ufficiali del governo tedesco. Entrambe le parti non hanno rilasciato commenti alla notizia, ma nemmeno hanno smentito l’autenticità di tali documenti.



Le nuove accuse della Cina

L’ultimo capitolo della saga è la conferenza stampa online attraverso cui Geng Shuang, vicedirettore del dipartimento di informazione del ministero degli Esteri cinese, ha chiesto al governo statunitense di fornire dei chiarimenti sulla vicenda. I portavoce del governo di Pechino ha anche accusato gli Usa di aver spiato Angela Merkel attraverso il suo smartphone per oltre dieci anni, di registrare quasi cinque miliardi di conversazioni telefoniche al giorno e di aver installato malware su oltre 3.600 siti Web cinesi.