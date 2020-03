Da 5 a 6 exabyte, lo storage di Infidinat diventa sempre più grande L’azienda ha aggiornato il proprio software di sistema, aumentando la capacità dello storage installato. La versione R5.0.11 di Infinibox è ora disponibile per tutti i clienti con contratto di supporto. Pubblicato il 05 marzo 2020 da Redazione

La crescita dei dati è inarrestabile, dunque lo storage deve fare progressi continui per star dietro alle esigenze delle aziende. Infinidat lo sta facendo: specializzato proprio in soluzioni di storage per clienti aziendali, il vendor ha annunciato di aver realizzato un aggiornamento del proprio software di sistema, che ha consentito l’aumento della propria capacità complessiva installata fino al valore di 6 exabyte.

L’incremento è stato rapido, perché meno di sei mesi fa l soglia era di 5 exabyte e ciò corrisponde a una crescita del 50% più rapida rispetto a quella dei nove mesi precedenti. "Questo è un grande traguardo per Infinidat e conferma che l’attenzione al fattore economico, la semplicità d'uso e l’offerta di storage su vasta scala sono stati recepiti positivamente dal mercato", ha commentato il chief technology officer, Brian Carmody, sottolineando come le soluzioni proposte assicurino “la disponibilità dei dati al 100% e i tempi di risposta inferiori al millisecondo”.

Le motivazioni che orientano l’adozione di soluzioni di archiviazione come queste sono la ricerca di maggiore efficienza operativa ma anche la volontà di semplificare le infrastrutture deputate all’archiviazione. Infinidat si dice convinta che la progressiva domanda di sistemi di scala petabyte le garantirà una crescita di clientela e, parallelamente, alimenterà i volumi di storage installato.

Da Infinidat è giunto un secondo annuncio: la versione 5.0.11 del software di InfiniBox è ora disponibile gratuitamente per tutti i clienti che abbino attivato un contratto di supporto per i sistemi InfiniBox. La release R5.0.11 include nuove funzionalità in grado di migliorare le prestazioni complessive, l’affidabilità e la protezione dei dati: fra le altre, la replica Active-Active configurabile su Consistency Group e il supporto per lo standard federale FIPS-140-2.