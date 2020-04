Da Asus il portatile professionale che pesa meno di un chilo L’ExpertBook B9 ha uno schermo Full Hd da 14 pollici e sulla bilancia fa segnare 995 grammi, pur con un processore Intel Core i7 di decima generazione e 12 ore di autonomia. Pubblicato il 16 aprile 2020 da Redazione

Asus ha annunciato la disponibilità per il mercato italiano del notebook professionale ExpertBook B9. Con un peso inferiore a un chilo (995 grammi) e uno spessore di 14,9 millimetri questo nuovo prodotto è probabilmente il portatile aziendale più leggero al mondo. Il display da 14 pollici con risoluzione Full Hd (1.920 per 1.080 punti) ha cornici molto sottili, tanto da essere alloggiato in uno chassis standard per notebook da 13 pollici. Il rapporto tra schermo e scocca è del 94%. Nonostante le dimensioni ridotte, la batteria offre fino a 12 ore di autonomia, che possono diventare 24 con una batteria opzionale.

Il processore è un Intel Core i7-10510 di decima generazione con grafica Uhd Graphics 620, mentre lo spazio di archiviazione, gestito su dischi a stato solido, può arrivare a due unità da un terabyte ciascuna. La memoria è di 16 gigabyte, mentre in termini di connessioni l’ExperBook B9 sfrutta Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, due porte Thunderbolt 3 con connettori Usb-C, una Usb 3.1, una Hdmi, una Micro Hdmi con funzione di collegamento di rete e un jack audio. Per semplificare l’inserimento di dati numerici, il trackpad integra un tastierino numerico virtuale, battezzato Asus NumberPad 2.0.

Dal punto di vista della sicurezza, l’autenticazione dell’utente può avvenire anche tramite il lettore integrato di impronte digitali o il riconoscimento facciale attraverso la videocamera a infrarossi (escludibile fisicamente). Il chip dedicato Trusted Platform Module 2.0 (Tpm) aiuta a mantenere al sicuro i dati critici per l'azienda. Il nuovo ExpertBook B9 dispone anche di quattro microfoni con sistema di cancellazione del rumore di fondo e di altoparlanti realizzati da Harman Kardon. Il notebook supporta nativamente Microsoft Cortana e Amazon Alexa.

Il telaio è stato realizzato in lega di magnesio e litio ed è dotato di una particolare cerniera che a notebook aperto consente di rialzare la tastiera nella parte posteriore per migliorare il confort durante la digitazione. Il portatile Asus è considerato “Military Grade”, una certificazione ottenuta a seguito di numerose procedure di laboratorio tra cui test di caduta, d'urto, di vibrazione, alte e basse temperature, umidità al 95% e ore di esposizione a sabbia e polvere. Il prezzo consigliato al pubblico è di 1.899 euro.