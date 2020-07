Da F5 visibilità e controllo end-to-end sulle applicazioni L’azienda ha introdotto nuove soluzioni per una maggiore visibilità e controllo delle app durante tutto il loro ciclo di vita. Pubblicato il 01 luglio 2020 da Redazione

Le nuove soluzioni introdotte da F5 offrono ai clienti una visibilità end-to-end sull'integrità e le prestazioni delle applicazioni, insieme a controlli integrati sulla gestione del traffico, della sicurezza e delle API, per prendere decisioni più ponderate, esplorando così nuovi modi per ridurre i costi operativi e raggiungere risultati migliori in termini rapidità e time to market.

F5 Beacon è nuova soluzione SaaS, che offre una piattaforma per una reale visibilità end-to-end delle applicazioni, fornendo informazioni ai proprietari delle app e ai professionisti delle operazioni IT, che facilitano loro la risoluzione dei problemi e il processo decisionale. Big-IQ 7.1 è una soluzione completa e centralizzata per la gestione, l’orchestrazione e l’analisi dei servizi applicativi Big-IP di F5. Le funzionalità includono la gestione dei servizi applicativi, dashboard specifiche per la sicurezza e integrazioni con F5 Automation Toolchain.

Nginx Controller 3.4 è la piattaforma di Nginx per la delivery e le prestazioni delle applicazioni, che offre una vasta gamma di servizi per il bilanciamento del carico, analitiche e gestione delle API, anche tra cloud diversi. Con un approccio incentrato sull'applicazione, questa versione migliora l'analisi per app e le capacità delle API dichiarative, permettendo ai NetOps, DevOps e agli altri team IT di gestire le attività durante l'intero ciclo di vita di un’applicazione.