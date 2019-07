Da Ferrari a Microsoft Italia, Nicola Boschetti è il nuovo Cfo Già responsabile di Ferrari Financial Services per il mercato americano, il manager rientra nel nostro Paese per assumere il ruolo di chief financial officer di Microsoft Italia. Pubblicato il 04 luglio 2019 da Redazione

Esperto di finanza per aziende ad alto contenuto tecnologico, ma di diverso tipo: da Ferrari Financial Services, la società di servizi finanziari della casa automobilistica, Nicola Boschetti passa a Microsoft Italia. Classe 1977, laureato in Economia Aziendale dall’Università di Modena e con in tasca un Mba della IE Business School di Madrid, il manager è stato scelto per il ruolo di chief financial officer. Un ruolo ricoperto fino a ieri da Florence Debuyser, il quale assume ora un incarico internazionale sempre all’interno di Microsoft.

“All’interno del Leadership Team della filiale italiana, Boschetti avrà la responsabilità di coordinare e supervisionare i processi finanziari, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di business che l’azienda si è posta”, si legge in una nota dell’ufficio stampa. L’esperienza non gli manca: prima di entrare in Ferrari Financial Services, il manager aveva lavorato anche in un altro colosso come General Electric, ricoprendo diversi ruoli nella divisione Gas Engines.

“Sono entusiasta di questo nuovo incarico che mi consente di mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per un’azienda come Microsoft Italia, capace di valorizzare il talento e la diversità delle sue risorse”, ha commentato Boschetti.