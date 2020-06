Da Fujitsu un sistema chiavi in mano per infrastrutture Hci Si tratta di Primeflex for VMware vSan, un appliance pronto all'uso, che razionalizza e accelera il deployment di infrastrutture iperconvergenti VMware per data center. Pubblicato il 24 giugno 2020 da Redazione

Il nuovo appliance pre-configurato per data center, Primeflex for VMware vSAN, è stata ideato da Fujitsu per semplificare la gestione dell'intero ciclo di vita delle infrastrutture IT iperconvergenti (Hci) basate su VMware. In Italia è disponibile esclusivamente attraverso Finix Technology Solutions.

Le soluzioni Fujitsu Primeflex Integrated System sono appositamente progettate per aiutare ad accelerare l'adozione di ambienti Hci e IT ibridi, mitigandone i rischi e controllando i costi a essi associati. Primeflex for VMware vSAN, che è appena entrata a far parte della gamma di sistemi Hci dell’azienda, è un appliance configurabile rapidamente in base ai requisiti del singolo cliente. Le risorse di calcolo e storage possono crescere in linea con le esigenze, scalando fino a 64 nodi server.

Basata su server Fujitsu Primergy x86, la soluzione fornisce prestazioni elevate e disponibilità per tutti i workload HCI, come virtualizzazione general-purpose, ambienti Vdi (Virtual Desktop Infrastructure), big data e analytics, sedi remote e distaccate, edge computing, supportando anche i workload mission-critical come SapHana. Per minimizzare il lavoro di amministrazione e incrementare l'efficienza operativa, Primeflex for VMware vSAN è consegnato con Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM), strettamente integrato con il software di gestione VMware vCenter.