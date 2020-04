Da Intel il processore per notebook più potente al mondo Con gli Intel Core Serie H per la prima volta il chipmaker presenta una piattaforma per notebook operante a frequenza superiore a 5 GHz (in modalità Turbo). Pubblicato il 03 aprile 2020 da Redazione

Il nuovo processore Intel Core i9-10980HK Serie H supera la soglia dei 5 GHz di frequenza di funzionamento ed è la prima volta che questo accade in una Cpu destinata ai computer portatili. Più, precisamente, può arrivare a 5,3 GHz in modalità Turbo. L’azienda di Santa Clara ha presentato in realtà non un singolo modello bensì una nuova serie di decima generazione, identificata con il nome in codice “Comet Lake”, il cui cavallo di battaglia è appunto l’Intel Core i9-10980HK, affiancato dai corrispettivi Core i7 e Core i5.

Come sottolineato dallo stesso produttore, si tratta di componenti pensate per far funzionare al meglio le applicazioni multimediali, le applicazioni grafiche e i videogiochi, ma la Serie H rappresenta più in generale un importante salto tecnologico per i processori. “L’introduzione odierna della piattaforma Intel Core di decima generazione serie H per Pc portatili espande la leadership di Intel nel mondo del gaming, offrendo prestazioni di livello desktop anche sui portatili e su un'ampia scelta di dispositivi, con oltre cento design di notebook che verranno lanciati nel corso dell'anno, fra cui trenta sistemi sottili e leggeri”, ha commentato Fredrik Hamberger, general manager della divisione Premium and Gaming Laptop.

Per arrivare a 5,3 GHz di frequenza Turbo, l’Intel Core i9-10980HK può sfruttare otto core e 16 thread di calcolo, oltre a 16 MB di memoria cache. Valori che si traducono, a detta del produttore, in sensibili miglioramenti di prestazione su più fronti: se paragonato con un sistema di tre anni fa, questo chip permette di ottenere videogiochi molto più fluidi (fino al 54% di fotogrammi al secondo in più), incrementi di performance generali del Pc (fino al 44% in più) e velocità sia nell’elaborazione sia nel trasferimento dei dati (rendering ed esportazione di video 4K fino a due volte più veloci).

Il processore Intel Core i7-10750H di decima generazione arriva, invece, a un massimo di 5,1 GHz di frequenza Turbo. I dettagli tecnici delle altre varianti sono descritti dalla tabella qui sotto. Altre caratteristiche della nuova Serie H sono le tecnologie integrate Wi-Fi 6 (Gig+), Ethernet Connection 1225, Thunderbolt 3, oltre a una nuova architettura grafica che migliora la riproduzione di videogiochi e contenuti in 4K.