Da Juniper e Netcracker la soluzione Enterprise Service Automation La partnership fra le due aziende permette ai fornitori di servizi gestiti una perfetta orchestrazione “AI-driven” dei servizi in tutta l’impresa. Riducendo i costi e aumentando il valore offerto ai clienti enterprise. Pubblicato il 28 agosto 2020 da Redazione

Juniper Networks e Netcracker Technology hanno annunciato la soluzione congiunta Enterprise Service Automation, che nasce per la gestione end-to-end di Lan/Wlan/Wan con workflow e fornitura di servizi automatizzati, insight basati su AI e gestione completa del ciclo di vita da client a cloud. La nuova soluzione consente ai service provider di unire gli ambienti Lan e Wan, offrendo valore aggiuntivo ai clienti enterprise.

Per farlo, Juniper fornisce soluzioni di rete basate su Mist AI, che completa il portafoglio di prodotti per le Sd-Wan, mentre Netcracker mette a disposizione una “Service Orchestration” end-to-end e un “Digital Marketplace” basati sul suo portafoglio di BSS/OSS digitali Netcracker 2020 per automatizzare l’intero ciclo di vita dei servizi su molteplici domini di rete con gestione da un singolo pannello di controllo.

“La complessità crescente dell’IT enterprise, con la sempre maggiore presenza di IoT, applicazioni cloud e operazioni da remoto richiede un nuovo approccio di networking”, ha dichiarato Bob Titus, CTO di Netcracker Technology. “Coniugando i punti di forza dei due partner strategici, Juniper e Netcracker, in relazione a reti, sicurezza e orchestrazione, siamo in grado di supportare i Cloud Service Provider nella risoluzione di queste problematiche complesse per i loro clienti enterprise, creando valore aggiunto per le aziende”.

“Per molte organizzazioni, rispondere alle esigenze di un ambiente di rete sempre più complesso e dinamico è una strada in salita,” ha invece commentato Raj Yavatkar, CTO di Juniper Networks. “Grazie alla partnership con Netcracker, siamo in grado di unire le nostre tecnologie all’avanguardia per offrire una proposta strategica ai service provider e fornire SLA end-to-end con reti enterprise completamente gestite. Questo approccio può contribuire ad aumentare le entrate e la redditività con i clienti esistenti, oltre ad ampliare i servizi gestiti degli SP in nuovi mercati verticali B2B, sfruttando le nuove opportunità dell’era del 5G”.