Da Microsoft un piano quinquennale di investimenti per l'Italia L'azienda presenta Ambizione Italia #DigitalRestart, per un valore di 1,5 miliardi di dollari, con lo scopo di accelerare la trasformazione digitale nel nostro Paese. Pubblicato il 11 maggio 2020

Microsoft ha presentato un piano quinquennale di investimenti per l’Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari, annunciando anche l’intento di aprire, a Milano, la sua prima Regione Data Center. Il nuovo piano di investimenti “Ambizione Italia #DigitalRestart”, che estende il progetto di ecosistema “Ambizione Italia“ lanciato nel 2018, creerà nuove opportunità di crescita per supportare lo sviluppo economico. Microsoft offrirà servizi cloud locali, grazie anche alla rinnovata partnership con Poste Italiane, programmi di formazione digitale e supporto allo smart working, e aiuterà le imprese nella fase di ripartenza dando accesso ai laboratori “AI Hub” e ai programmi dedicati alle Pmi. Sosterrà inoltre il Paese lanciando un’Alleanza per la Sostenibilità per creare un ecosistema di open innovation sui temi green.

“Questo piano aiuterà i professionisti a innovare e far crescere il proprio business, a esplorare nuove opportunità imprenditoriali e ad affrontare alcune delle maggiori sfide del Paese, offrendo al contempo le massime garanzie di sicurezza e compliance”, afferma Jean-Philippe Courtois, executive vice president and president di Microsoft Global Sales, Marketing and Operations. ”Puntare sul Cloud Computing, sull’AI e sui programmi di formazione digitale rappresenta una grande opportunità per accelerare l’innovazione dell’ecosistema nazionale. La nostra missione è aiutare persone e organizzazioni italiane a realizzare il proprio potenziale”.

La partnership con Poste Italiane è nata ed è stata rinnovata con lo scopo di supportare ulteriormente l’adozione delle tecnologie cloud. Le due aziende lanceranno un piano congiunto per sviluppare una nuova serie di servizi cloud per soddisfare le esigenze digitali emergenti delle aziende italiane e del settore pubblico, tra cui un progetto di digital skilling per i dipendenti di Poste Italiane.

“Ambizione Italia #DigitalRestart” prevede anche un focus importante sulla formazione di circa 1,5 milioni di persone tra studenti, professionisti e disoccupati nel corso dei prossimi tre anni. Questo piano capitalizza l’impegno di Microsoft Italia nell’ultimo anno per formare più di mezzo milione di persone sulle competenze digitali. I programmi di formazione faranno leva su Microsoft Learn e la piattaforma LinkedIn per sviluppare le competenze digitali richieste dal mercato del lavoro.