Da Nikon arriva la Z 5, una nuova mirrorless a pieno formato La fotocamera offre un sensore Cmos a pieno formato da 24,3 MP, che sfrutta pienamente le funzionalità di acquisizione della luce dell'ampio innesto a baionetta Z-Mount. Nuovo anche l'obiettivo portatile molto compatto Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3.

Nital annuncia la nuova mirrorless a pieno formato Nikon Z 5, che va ad ampliare la gamma Z. Insieme alla fotocamera è stato presentato anche un obiettivo decisamente portatile, il Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3, ovvero un obiettivo zoom mirrorless a pieno formato molto compatto e leggero. Non si conoscono ancora prezzi e disponibilità.

La Nikon Z 5 è concepita per chi vuole iniziare a esplorare il fascino della fotografia a pieno formato. Dispone di un sensore Cmos a pieno formato da 24,3 MP con intervallo di sensibilità Iso di 100-51.200, di innesto a baionetta Z-Mount ultra ampio e processore Expeed 6. Il sistema AF ibrido a 273 punti assicura una copertura di messa a fuoco in tutto il fotogramma e per la memorizzazione sono disponibili gli slot per due card Sd.

Dagli obiettivi grandangolari a lunghezza focale fissa sino ai teleobiettivi zoom, tutti gli obiettivi Nikkor Z a pieno formato sono compatibili con la Nikon Z 5. Tra questi anche il nuovo Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3, incluso nel kit di fotocamera e obiettivo. Compatta e versatile, questa nuova ottica zoom copre alcune delle lunghezze focali più classiche e ricercate. La fotocamera è ovviamente compatibile con l’adattatore baionetta FTZ, che consente l’impiego degli obiettivi Nikkor con baionetta F-Mount, senza alcuna perdita della qualità.

Nikon continuerà a espandere la gamma di obiettivi Nikkor Z: il modello Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S verrà presentato entro la fine dell’anno.