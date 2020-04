Dall’esperienza di Dedagroup nasce Deda.Cloud L’obiettivo è trasformare rapidamente i dati in azioni efficienti nel rispetto della compliance, operando come Managed Cloud Service Provider (MCSP). Pubblicato il 23 aprile 2020 da Redazione

Dedagroup punta decisamente sul cloud, tanto da fondare una società dedicata. Nasce così Deda.Cloud, azienda pensata per lavorare sinergicamente con tutte le altre società del gruppo: Business Solutions, Public Services, Stealth, Piteco, Derga e Wiz. L’obiettivo è quello di trasformare rapidamente i dati in azioni efficienti nel rispetto della compliance e supportare la continuità e la ripresa di imprese e amministrazioni italiane.

Deda.Cloud è guidata dal general manager Claudio Abad (nella foto). “Il cloud non è una commodity, e il tipo di approccio scelto determina importanti impatti sul business,” ha detto. “Il nostro lavoro parte da una visione molto chiara: il dato è conoscenza da preservare nel tempo ed è informazione per disegnare il futuro. Per farlo con concretezza ed efficacia, serve essere liberi di sviluppare i servizi secondo le migliori condizioni che si presentano sul mercato con le reali risorse necessarie. Per questo crediamo nell’ approccio multicloud”.

Deda.Cloud opera come Managed Cloud Service Provider (MCSP), nella convinzione che il primo valore che può portare ai propri clienti sia quello di liberarli dai vincoli lasciandogli la possibilità di accedere, in qualsiasi momento, alle migliori singole soluzioni. Per questo, ai data center Deda.Cloud viene affiancato un approccio multicloud.

Nata sulla base di oltre venti anni di esperienza, con tre data center, 400 certificazioni personali, sette sedi (Trento, Bologna, Milano, Torino, Padova, Roma, Tortona) e 120 esperti, Deda.Cloud si presenta ufficialmente al mercato all’indomani della definizione della politica europea in tema di “data governance”, che mette la sovranità del dato al centro dell’attenzione.