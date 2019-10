Daniel Morassut alla guida di Oki nel Sud Europa Il manager francese è stato nominato vice president per la regione che comprende Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Pubblicato il 24 ottobre 2019 da Redazione

Oki Europe riempie la poltrona di vice president per il Sud Europa, recentemente rimasta vuota, scegliendo di assegnarla a Daniel Morassut. Il manager francese succede a Marzio Gobbato, da poco salito di ruolo con la nomina a vice direttore generale. La palla passa dunque da un italiano a un francese, ed entrambe le nazionalità sono appropriate per un ruolo di vicepresidenza riferito a Italia, Francia, Spagna e Portogallo, i quattro Paesi inclusi da Oki nella regione Sud Europa.

Laureato in ingegneria elettronica, Morassut ha focalizzato la propria carriera nelle aree del marketing e delle vendite. Dopo aver trascorso oltre dieci anni in Kip Europe, ricoprendo ruoli manageriali, ha poi lavorato come consulente in PwC e successivamente come direttore commerciale di Seiko Instruments.

Morassut è entrato a far parte di Oki Europe nel 2015, quando quest’ultima ha rilevato la divisione di stampa digitale wide format di Seiko. Dopo due anni trascorsi nel ruolo di Regional Sales Director nel segmento stampa di grande formato per l'Europa meridionale, nel 2017 il manager è stato nominato Head of Strategic Alliance della regione Emea, per poi divenire Sales Director per il settore delle arti grafiche e della stampa industriale.